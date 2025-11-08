Суббота, 8 ноября, 2025
Пациентка с кардиостимулятором из Германии стала многодетной мамой в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepic.diller на Freepik

В Рязанском перинатальном центре появилась на свет девочка, мама которой имеет кардиостимулятор. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения на своей странице ВКонтакте.

Нарушения работы сердца, требующие установки кардиостимулятора, встречаются относительно редко среди пациенток перинатального центра, учитывая их молодой возраст. Однако за последнее время это уже второй случай родоразрешения в Рязани для женщины с сердечным имплантатом.

Милана стала третьим ребенком в семье Людмилы. Кардиостимулятор был установлен женщине еще в 17 лет, поэтому все ее дети родились при его функционировании. Интересно, что Милана — первый ребенок из троих, родившийся в России.

Людмила и ее муж всегда жили в Германии, где родились их старшие дети — Денис и Лиана. Но Европа не стала для них родной по многим причинам, и в 2024 году они решили переехать в Россию, остановив свой выбор на Рязани.

На вопрос о различиях в процессе родов в разных странах, Людмила ответила: «По сути, особой разницы нет, также после кесарева сечения переводят в реанимацию, наблюдают, потом уже в палату приносят новорожденную кроху и через несколько дней выписывают домой. Но у немцев происходит все сухо, механизм отработан, а у вас получилось все также четко, только еще уютно, с душой, по-русски».

В настоящее время мама и малышка чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. Поздравляем семью Людмилы с рождением еще одного ребенка. Теперь в нашем регионе стало на одну многодетную семью больше.

Ранее в перинатальном центре сообщили, что октябрь стал рекордным по количеству родов с начала 2025 года — в медицинском учреждении родился 441 малыш.

