Новый зимостойкий сорт пшеницы вывели в Рязанской области

Рязанские селекционеры разработали новый сорт озимой пшеницы под названием «Адарка». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Российская селекция сельскохозяйственных культур продолжает активно развиваться, и важную роль в этом процессе играют рязанские ученые. Они создали новый сорт пшеницы «Адарка», который в 2025 году был включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ и получил разрешение на использование. Проект был реализован сотрудниками Института семеноводства и агротехнологий, являющегося филиалом ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и расположенного в селе Подвязье Рязанского района.

Этот зимостойкий сорт мягкой озимой пшеницы предназначен для Центрального региона России. Он относится к среднеспелым и обладает высоким потенциалом урожайности – около 10 тонн с гектара. Для сравнения, урожайность озимой пшеницы на передовых хозяйствах Рязанской области в текущем году составила более 7 тонн с гектара. Высота растения нового сорта колеблется от 82 до 95 см, что обеспечивает его устойчивость к полеганию. Зерно пшеницы обладает отличными хлебопекарными характеристиками.

Внедрение «Адарки» в сельскохозяйственное производство позволит обеспечить мукомольную промышленность высококачественным сырьем.

Летом 2025 года рязанским аграриям представили новый сорт пшеницы на полевом семинаре, организованном на территории института. Институт семеноводства и агротехнологий занимается селекцией пшеницы, ячменя и сои.