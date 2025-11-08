Сильная магнитная буря началась на Земле

Магнитная буря в диапазоне от средней до сильной накрыла Землю. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В субботу, 8 ноября, около 3 часов ночи началась внезапная магнитная буря уровня G2.3, что находится между средними и сильными значениями. Это событие связывают с солнечными вспышками, зафиксированными 5-6 ноября 2025 года. Планета была задета краем одного из плазменных облаков, тогда как основная масса этих облаков, ожидавшаяся накануне, очевидно, прошла мимо Земли.

За последние три дня, с 6 по 8 ноября, наблюдались и продолжают наблюдаться самые сильные бури более чем за месяц. Последнее подобное событие было зафиксировано 1-3 октября 2025 года. При этом ситуация могла быть гораздо напряжённее, и событие в целом прошло по неожиданно благоприятному сценарию. По некоторым расчётам, магнитная буря должна была длиться все эти три дня. Особенно сильный пик ожидался вчера, 7 ноября, во второй половине дня. Вопрос о том, как почти фронтальные выбросы массы, которые образовывали полное гало, смогли «раствориться» по пути к Земле, для учёных остаётся открытым и теперь переходит в область научных исследований.

Стоит отметить, что геомагнитное событие негативно сказалось на людях, которые планировали увидеть полярные сияния. Всплески геомагнитной активности происходили исключительно в дневное время.

На данный момент сохраняются геомагнитные предупреждения на ближайшие дни, обусловленные повышенным уровнем солнечной активности. Однако ударов, сравнимых по мощности с ожидавшимся накануне, среди них уже нет. При этом всплеск солнечной активности ещё не завершён, и риски новых сильных вспышек остаются.