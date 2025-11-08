Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, заявила в беседе с «АиФ» представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

По мнению поисково-спасательного отряда, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь потерялись, другие версии маловероятны.

«Возможно, что-то произошло в пути, то есть кто-то травмировался, что-то задержало семью на тропе», — пояснила Чооду.

Собеседнциа издания добавила, что волонтеры продолжают верить в лучшее и надеются, что семья может быть жива.

«Времени прошло много, поэтому не готовы сейчас заявлять о том, считаем ли мы Усольцевых погибшими или живыми», — уточнила она.

Поиски Усольцевых будет продолжаться, подчеркнула Чооду.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.