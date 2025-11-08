Суббота, 8 ноября, 2025
Рязанские полицейские депортировали из России 6 иностранцев, совершивших преступления

Анастасия Мериакри

Сотрудники Центра временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по Рязанской области и управления по вопросам миграции организовали депортацию за пределы РФ шестерых иностранцев, которые ранее были осуждены за преступления.

Пятеро уроженцев стран Средней Азии и один гражданин Восточной Европы были приговорены к различным срокам наказания за грабежи, разбои, кражи, незаконный оборот средств и преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. После завершения отбывания наказания их пребывание в России стало нежелательным, поэтому они были помещены в Центр временного содержания, где ожидали депортации.

Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ, депортация — это обязательная высылка иностранца из России, если у него нет законных оснований для дальнейшего пребывания в стране. После того как иностранец пересекает границу России, ему запрещают въезд в страну на срок от пяти лет и более.

Полицейские проводили иностранцев до международного аэропорта «Домодедово», где те были отправлены на родину за свой счёт.

