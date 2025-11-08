Профилактическое обследование спасло жизнь рязанцу с раком легких

Флюорография спасла жизнь рязанцу с раком легких. Подробности сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

Простое профилактическое обследование может сыграть решающую роль в жизни некоторых пациентов. В Городскую поликлинику №2 в Рязани обратился молодой человек для прохождения плановой флюорографии. Это обследование, которое входит в программу профилактических осмотров, помогло выявить рак лёгкого на ранней стадии, о котором мужчина даже не подозревал.

Благодаря своевременному выявлению заболевания пациент был направлен на дополнительную диагностику и начал курс лечения. Заболевание удалось обнаружить на этапе, когда терапия наиболее эффективна.

Сейчас мужчина находится в стадии устойчивой ремиссии и ведёт активный образ жизни. Этот случай подчёркивает важность профилактики. Флюорография занимает всего несколько минут, но именно она может стать решающим шагом для сохранения здоровья и жизни. Не откладывайте ежегодное прохождение обследования — забота о себе начинается с простых действий.

Пройти диспансеризацию в Городской поликлинике №2 можно без предварительной записи. Для этого необходимо обратиться в отделение медицинской профилактики (каб. 126) в будние дни с 8:15 до 19:00, а в субботу — с 9:15 до 14:30.