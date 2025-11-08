В Казани покупатель лишился квартиры по «пенсионерской схеме»

Житель Казани остался без купленной квартиры по «пенсионерской схеме» — он приобрел жилье за 6,7 миллиона рублей у обманутой мошенниками пожилой женщины, пишет Baza .

Владислав рассказал телеграм-каналу, что отвественно подошел к поиску квартиры, просмотрев до роковой сделки 18 вариантов.

В октябре он стал рассматривать понравившуюся ему квартиру. Казанец узнал у хозяйки причину продажи, также спрашивал, были ли у нее контакты с мошенниками. Пенсионерка заверяла, что планирует съехать к племяннику. Она согласилась продать жилье за наличные.

«Хозяйка даже прошла осмотр у психиатра и получила справку ПНД. Саму сделку оформили при свидетелях в отделении банка при передаче денег, с составлением расписки», — говорится в публикации.

Уже перед заездом в квартиру сестра пожилой женщины заявила, что новоселья не будет. Она объяснила это уголовным делом о мошенничестве. По ее словам, в суд подали заявление о признании сделки недействительной.

Владислав оказался в сложной ситуации: ему выдвинули ультиматум. Либо семья владелицы вернет деньги, взятые у мошенников, и освободит квартиру в течение месяца, либо покупатель потеряет право на жилье через суд.

Сейчас Владислав ведет борьбу в суде. В первой инстанции он потерпел поражение, но не отчаялся и подал апелляцию.