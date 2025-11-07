Житель Березовского, сбивший насмерть 4-летнего ребенка, избежал колонии

Жителю Березовского Дмитрию Подковрину, погубившему ребенка в результате ДТП, удалось избежать колонии, пишет E1.RU .

Резонансное ДТП произошло 23 мая на улице Гагарина. Тогда 43-летний водитель Mazda Titan и сбил на пешеходном переходе 35-летнюю женщину и ее 4-летнюю дочь. Девочка умерла при госпитализации в машине скорой помощи.

«Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он просто не заметил людей на пешеходном переходе», — сообщили в Свердловском областном суде.

Сначала Подковрина признали виновным и приговорили к двум с половиной годам в колонии-поселении. Однако затем наказание заменили принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% от заработка в доход государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, подсудимый может его обжаловать.