Корабль «Сторожевой» поднял военный мятеж против Брежнева 50 лет назад

Ровно полвека назад, 8 ноября 1975 года, большой противолодочный корабль «Сторожевой» поднял военный мятеж против советского руководства во главе с Леонидом Брежневым, пишет « Газета.ru ».

«Сторожевой» прибыл в Ригу накануне морского парада в честь 7 ноября. В ночь на 9 ноября в штабе Балтийского флота объявили тревогу. Корабль снялся с якоря и взял курс на Ленинград. Бунт поднял замполит, капитан 3-го ранга Валерий Саблин. Он организовал заточение командира корабря Анатолия Потульного.

«Он говорил о том, что Отечество в опасности, власти врут и воруют, и что нет в стране ни демократии, ни справедливости», — говорится в публикации.

Саблин предложил пойти к Кронштадту, чтобы достучаться до руководства страны. Также он обвинил чиновников в том, что они предали социализм и ленинские идеалы. По мнению политрука, мятежники должны были выступить с телевизионным обращением, после чего их поддержали бы моряки Ленинградской военно-морской базы, потом простые ленинградцы, а за ними и вся страна.

Утром корабль вышел из Рижского залива и, рассылая телеграммы с призывами к революции, двигался на запад, чтобы обогнуть Эстонию и выйти в Финский залив. Саблин потребовал от правительства признать корабль свободной территорией и дать ему эфир, но ему отказали.

По тревоге подняли два бомбардировочных полка с задачей найти и уничтожить цель. При этом «Сторожевому» было нечем отстреливаться, поскольку после парада в Риге с него сняли весь боекомплект, кроме патронов к стрелковому оружию.

После того, как самолет сбросил бомбы, наиболее преданные члены команды осознали всю серьезность ситуации. Они освободили командира из заключения и взяли на себя управление кораблем. Потульный лично выстрелил Саблину в ногу при задержании, мятеж подавили в 10:30.

После прибытия корабля на базу, его экипаж оказался под усиленной охраной, а затем был расформирован. Многие офицеры, связанные с этим событием, были отправлены в запас, матросы и старшины — демобилизованы, а флотские руководители потеряли свои должности. После проведения ремонтных работ «Сторожевой» был переведен на Тихоокеанский флот.

В итоге Саблина расстреляли, а матроса Александра Шеина, главного сообщника, приговорили к восьми годам тюрьмы.