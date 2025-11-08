Mash: ВС России полностью окружили Красноармейск и закрыли котел

Российские войска полностью окружили Красноармейск (Покровск) в ДНР, зайдя в село Ровное — последний «серый» участок вокруг города, пишет Mash.
По информации телеграм-канала, в котле оказались 2000 украинских военных, у них пропала возможность выйти из населенного пункта безопасно.
В публикации утверждается, что основная часть подразделений противника отошла в Димитров и пытается удержать его восточные рубежи. В Красноармейске же остаются лишь те, кто не успел уйти, а также отдельные силы.
По данным Минобороны, за неделю ВСУ предприняли 45 безуспешных попыток деблокировать группировку в Красноармейске и 32 раза пытались прорвать окружение. Их потери в этом районе составили более 1460 человек.