Mash: ВС России полностью окружили Красноармейск и закрыли котел

Российские войска полностью окружили Красноармейск (Покровск) в ДНР, зайдя в село Ровное — последний «серый» участок вокруг города, пишет Mash .

По информации телеграм-канала, в котле оказались 2000 украинских военных, у них пропала возможность выйти из населенного пункта безопасно.

В публикации утверждается, что основная часть подразделений противника отошла в Димитров и пытается удержать его восточные рубежи. В Красноармейске же остаются лишь те, кто не успел уйти, а также отдельные силы.

«Наши военные говорят, что выбор у них один: либо сдаться, либо погибнуть. Даже командование ГУР, которое лично курирует контратаки, уже ничем помочь не может», — говорится в материале.

По данным Минобороны, за неделю ВСУ предприняли 45 безуспешных попыток деблокировать группировку в Красноармейске и 32 раза пытались прорвать окружение. Их потери в этом районе составили более 1460 человек.