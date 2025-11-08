Названы города и страны, куда дешевле всего улететь на новогодние праздники

В России дешевле всего улететь на новогодние праздники в Тамбов, билеты туда-обратно будут стоить всего 6930 рублей, сообщили в компании « Авиасейлс ».

На втором месте по доступности оказался Петербург, перелет в Северную столицу обойдется туристам в 7200 рублей.

Далее в рейтинге следуют Ярославль и Псков, на перелет туда потребуется от 8770 и 10040 рублей соответственно. Эти города подойдут для отдыха в русском стиле.

Также из российских городов в список попали Казань (11440 рублей), Екатеринбург (от 17100) и Минеральные Воды (от 18420).

Самым бюджетным заграничным направлением оказалась Белоруссия, билеты туда и обратно обойдутся в 10370 рублей. Среди других доступных вариантов: ️Армения — от 2 830, ️Азербайджан — от 26210 , Турция — от 27710, Грузия — от 33980.