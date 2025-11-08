Павел Малков: «Наши аграрии собрали более трёх миллионов тонн зерна»

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о завершении уборочной кампании в регионе.

«Наши аграрии собрали более трёх миллионов тонн зерна и близки к повторению рекорда 2022 года. Урожай масличных культур уже побил прошлогодний рекорд – собрано 640 тысяч тонн», — сообщил Павел Малков.

Губернатор добавил, что из-за сложных погодных условий продолжается уборка кукурузы, сои и подсолнечника. Также завершается сбор сахарной свёклы, картофеля и овощей открытого грунта, причём урожай этих культур также больше прошлогоднего.

Началась подготовка к следующему сезону: ведётся вспашка полей и посев озимых культур. «Желаю всем аграриям успешного завершения текущего сезона и новых достижений!» — заключил глава региона.

Напомним, Рязанская область приняла участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходила в Москве с 8 по 11 октября в соответствии с задачами национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В целом Рязанский регион удостоен на выставке 36 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Награждены производители продуктов питания, животноводы, фермеры, реализующие проекты при грантовой господдержке.