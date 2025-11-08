Массовое аварийное отключение электроэнергии произошло в Рязани

В Рязани 8 ноября произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в РГРЭС.
В связи с аварийной ситуацией временно отключено электроснабжение по следующим улицам:
- Солнечная
- Полевая
- Полевой 2-й переулок
- Полевой 4-й переулок
- Полевой 5-й переулок
- Полевой 7-й переулок
- Спортивный переулок
- Чапаева
- Введенская
- Яхонтова
- Право-Лыбедская
- Есенина
- Колхозная
- Железнодорожная 2-я
- Ленинского Комсомола
- Маяковского
- Свободы
- Фрунзе
- Соборная площадь
- Кремлевский Вал
- Новослободская
- Кольцова
- Семинарская
- Сенная
- Некрасова
- Соборная
- Посадский переулок
- Горького
- Почтовая
- Остров поселок
- Рабочих
На месте работают аварийные бригады. Все усилия направлены на скорейшее восстановление электроснабжения.
По всем вопросам обращайтесь по телефону диспетчерской службы: 55-01-12