Массовое аварийное отключение электроэнергии произошло в Рязани

В Рязани 8 ноября произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в РГРЭС.

В связи с аварийной ситуацией временно отключено электроснабжение по следующим улицам:

Солнечная

Полевая

Полевой 2-й переулок

Полевой 4-й переулок

Полевой 5-й переулок

Полевой 7-й переулок

Спортивный переулок

Чапаева

Введенская

Яхонтова

Право-Лыбедская

Есенина

Колхозная

Железнодорожная 2-я

Ленинского Комсомола

Маяковского

Свободы

Фрунзе

Соборная площадь

Кремлевский Вал

Новослободская

Кольцова

Семинарская

Сенная

Некрасова

Соборная

Посадский переулок

Горького

Почтовая

Остров поселок

Рабочих

На месте работают аварийные бригады. Все усилия направлены на скорейшее восстановление электроснабжения.

По всем вопросам обращайтесь по телефону диспетчерской службы: 55-01-12