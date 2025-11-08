Суббота, 8 ноября, 2025
Происшествия

Массовое аварийное отключение электроэнергии произошло в Рязани

Анастасия Мериакри
В Рязани 8 ноября произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в РГРЭС.

В связи с аварийной ситуацией временно отключено электроснабжение по следующим улицам:

  • Солнечная
  • Полевая
  • Полевой 2-й переулок
  • Полевой 4-й переулок
  • Полевой 5-й переулок
  • Полевой 7-й переулок
  • Спортивный переулок
  • Чапаева
  • Введенская
  • Яхонтова
  • Право-Лыбедская
  • Есенина
  • Колхозная
  • Железнодорожная 2-я
  • Ленинского Комсомола
  • Маяковского
  • Свободы
  • Фрунзе
  • Соборная площадь
  • Кремлевский Вал
  • Новослободская
  • Кольцова
  • Семинарская
  • Сенная
  • Некрасова
  • Соборная
  • Посадский переулок
  • Горького
  • Почтовая
  • Остров поселок
  • Рабочих

На месте работают аварийные бригады. Все усилия направлены на скорейшее восстановление электроснабжения.

По всем вопросам обращайтесь по телефону диспетчерской службы: 55-01-12

