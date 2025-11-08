В выходные рязанцев приглашают посетить литературный вечер, концерты и бал

Несмотря на то, что день ото дня погода становится всё холоднее и пасмурнее, культурная жизнь Рязани по-прежнему горяча и насыщенна! Представляем вашему вниманию афишу событий грядущих выходных. Танцами, музыкой и поэзией смогут насладиться все-все-все!

8 ноября, суббота

– Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки по бодибилдингу и фитнес-бикини (18+), «Руки Вверх! Бар» – как следует из названия, нас ждет зрелищное состязание-шоу, заряженное эмоциями и драйвом. В разнообразных направлениях, от бодибилдинга до армрестлинга, участники поборются за призовой фонд размером 700 000 рублей. Начало в 11:00, билеты можно приобрести на портале кассы.ру и на месте проведения фестиваля.

– Литературный вечер, посвященный 80-летнему юбилею писателя Аллы Нечаевой (12+), Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина – время встречи – 15:00, тема – творчество прозаика, члена Союза писателей России, автора тринадцати книг и просто мастера слова Аллы Нечаевой, что затрагивает как краеведческие темы, так и личности выдающихся женщин-литераторов. Вход свободный.

– Матч БК Рязань против БК Тамбов-2 (18+), ДДТ г. Рязани – 8 ноября в 17:00 и 9 ноября в 12:00 состоятся спаренные матчи Чемпионата ЦФО России по баскетболу среди мужских команд сезона 2025-2026 года. 6 и 7 строчки турнирной таблицы (Тамбов и Рязань соответственно) столкнутся в жарком поединке!

9 ноября, воскресенье

– Бал ко Дню народного единства (0+), Муниципальный культурный центр – салон исторического и бального танца «Возрождение» подготовил программу, посвященную празднику, что отражает единение и сплоченность русского народа. Гости события смогут полюбоваться в первую очередь классическим вальсом, но далеко не только им. Начало в 12:00.

– Концерт «Трио Feelin’s» (6+), ДК «Приокский» – в 13:00 в формате фортепианного трио выступят лидер коллектива Геннадий Филин, Вячеслав Сергеев и Константин Панкратов. Как и всегда, зрителей будет ожидать букет всевозможных музыкальных направлений – джаз, ретро-хиты, композиции проекта «ЕсенинJazz» и не только. Посетить мероприятие может любой желающий!

– Праздник детского и молодежного технического творчества «Научный-нескучный» (6+), Библиотека им. Горького – с 13:00 до 14:40 в стенах учреждения состоится событие, воспевающее стремление молодежи к знаниям и научным свершениям! Мастер-класс от Международной компьютерной школы «Киберландия», развлекательные игры, эксперименты, химические опыты, викторины – всё это лишь малая часть программы! Вход свободный, место встречи – Гербовый зал.

– Чемпионат мира по рукопашному бою (18+), Академия Единоборств – с 14:00 до 17:00 пройдут финальные поединки и награждение победителей соревнований по одному из самых зрелищных видов спорта. Будем болеть за наших бойцов!