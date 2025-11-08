Суббота, 8 ноября, 2025
11.2 C
Рязань
Культура и события

В выходные рязанцев приглашают посетить литературный вечер, концерты и бал

Анастасия Мериакри
Фото из телеграм-канала Павла Малкова

Несмотря на то, что день ото дня погода становится всё холоднее и пасмурнее, культурная жизнь Рязани по-прежнему горяча и насыщенна! Представляем вашему вниманию афишу событий грядущих выходных. Танцами, музыкой и поэзией смогут насладиться все-все-все! 

8 ноября, суббота 

Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки по бодибилдингу и фитнес-бикини (18+), «Руки Вверх! Бар» – как следует из названия, нас ждет зрелищное состязание-шоу, заряженное эмоциями и драйвом. В разнообразных направлениях, от бодибилдинга до армрестлинга, участники поборются за призовой фонд размером 700 000 рублей. Начало в 11:00, билеты можно приобрести на портале кассы.ру и на месте проведения фестиваля. 

Литературный вечер, посвященный 80-летнему юбилею писателя Аллы Нечаевой (12+), Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина – время встречи – 15:00, тема – творчество прозаика, члена Союза писателей России, автора тринадцати книг и просто мастера слова Аллы Нечаевой, что затрагивает как краеведческие темы, так и личности выдающихся женщин-литераторов. Вход свободный. 

Матч БК Рязань против БК Тамбов-2 (18+), ДДТ г. Рязани – 8 ноября в 17:00 и 9 ноября в 12:00 состоятся спаренные матчи Чемпионата ЦФО России по баскетболу среди мужских команд сезона 2025-2026 года. 6 и 7 строчки турнирной таблицы (Тамбов и Рязань соответственно) столкнутся в жарком поединке! 

9 ноября, воскресенье 

Бал ко Дню народного единства (0+), Муниципальный культурный центр – салон исторического и бального танца «Возрождение» подготовил программу, посвященную празднику, что отражает единение и сплоченность русского народа. Гости события смогут полюбоваться в первую очередь классическим вальсом, но далеко не только им. Начало в 12:00. 

Концерт «Трио Feelin’s» (6+), ДК «Приокский» – в 13:00 в формате фортепианного трио выступят лидер коллектива Геннадий Филин, Вячеслав Сергеев и Константин Панкратов. Как и всегда, зрителей будет ожидать букет всевозможных музыкальных направлений – джаз, ретро-хиты, композиции проекта «ЕсенинJazz» и не только. Посетить мероприятие может любой желающий! 

Праздник детского и молодежного технического творчества «Научный-нескучный» (6+), Библиотека им. Горького – с 13:00 до 14:40 в стенах учреждения состоится событие, воспевающее стремление молодежи к знаниям и научным свершениям! Мастер-класс от Международной компьютерной школы «Киберландия», развлекательные игры, эксперименты, химические опыты, викторины – всё это лишь малая часть программы! Вход свободный, место встречи – Гербовый зал. 

Чемпионат мира по рукопашному бою (18+), Академия Единоборств – с 14:00 до 17:00 пройдут финальные поединки и награждение победителей соревнований по одному из самых зрелищных видов спорта. Будем болеть за наших бойцов! 

Самые читаемые материалы

Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости России

SHOT: в ОАЭ похитили и убили «друга Дурова» Романа Новака и его жену

В Объединенных Арабских Эмиратах убили криптройдера Романа Новака и...
Новости России

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Пропавшая в тайге в Красноярском крае вместе с мужем...
Общество

Рязаньстат назвал среднюю и реальную зарплату в Рязанской области

Самые высокие зарплаты на крупных и средних предприятиях региона зафиксированы в Рыбновском районе – 93,8 тыс. рублей, Старожиловском районе – 86,0 тыс. рублей, Пителинском районе – 83,5 тыс. рублей.
Новости России

Корабль «Сторожевой» поднял военный мятеж против Брежнева 50 лет назад

Ровно полвека назад, 8 ноября 1975 года, большой противолодочный...

Последние новости

Рязанцы пожаловались на опасную яму в центре города

Автор публикации назвал ее «порталом в травмпункт».

Группа волонтеров отправилась в военный госпиталь Курска из Рязани

Рязанцы традиционно привозят гуманитарную помощь в Курск: медикаменты, предметы первой необходимости и еду.

В Спасске митрополит Марк освятил колокола, купол и крест для восстанавливаемого Никольского храма

Митрополит Марк поздравил жителей города и выразил надежду, что храм станет местом для православных верующих Спасска

Человека выкинуло из машины в ДТП на Северной окружной — соцсети

По информации очевидцев, человека выкинуло из машины в отбойник.

Массовое аварийное отключение электроэнергии произошло в Рязани

На месте работают аварийные бригады.

Павел Малков: «Наши аграрии собрали более трёх миллионов тонн зерна»

Также завершается сбор сахарной свёклы, картофеля и овощей открытого грунта, причём урожай этих культур также больше прошлогоднего.

Профилактическое обследование спасло жизнь рязанцу с раком легких

Благодаря своевременному выявлению заболевания пациент был направлен на дополнительную диагностику и начал курс лечения.

В Казани покупатель лишился квартиры по «пенсионерской схеме»

Житель Казани остался без купленной квартиры по «пенсионерской схеме»...

Уроженцы Средней Азии сражаются на СВО за свою вторую Родину

Героизм — это более глубокое и многогранное понятие. Для народов Средней Азии он всегда был тесно связан с их уникальной культурой, жизненной философией и безграничной преданностью родной земле.

Mash: ВС России полностью окружили Красноармейск и закрыли котел

Российские войска полностью окружили Красноармейск (Покровск) в ДНР, зайдя...

Названы города и страны, куда дешевле всего улететь на новогодние праздники

В России дешевле всего улететь на новогодние праздники в...

Рязанские полицейские депортировали из России 6 иностранцев, совершивших преступления

Пятеро уроженцев стран Средней Азии и один гражданин Восточной Европы были приговорены к различным срокам наказания за грабежи, разбои, кражи, незаконный оборот средств и преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Mash: туляки находятся под завалами после взрыва газа в Куркино

Под завалами после взрыва газа в поселке Куркино под...