Митрополит Рязанский и Михайловский Марк 8 ноября в Спасске освятил колокола, купол и крест для восстанавливаемого храма в честь святителя Николая Чудотворца.

Владыка отметил символичность даты освящения. В этот день вспоминают великомученика Димитрия Солунского, воина, отдавшего свою жизнь за Христа. В ХХ веке храм использовалсяМитрополит подчеркнул важность события не только для Спасска, но и для всей Рязанской земли. Когда-то здесь находилась древняя столица княжества.

Митрополит Марк поздравил жителей города и выразил надежду, что храм станет местом для православных верующих Спасска, преображая их и возвращая к духовным ценностям Руси. как воинская часть, и его осквернили.

«Но Слава Богу, пришло время восстанавливать поруганные святыни. И символично, что сегодня, в этот воинский день, мы освящаем крест, который будет водружен на куполе храма тоже воина, но духовного – святителя Николая Чудотворца. А также ныне мы освящаем колокола, которые призваны приглашать людей на богослужение», — сказал архипастырь.

Митрополит подчеркнул важность события не только для Спасска, но и для всей Рязанской земли. Когда-то здесь находилась древняя столица княжества.

Митрополит Марк поздравил жителей города и выразил надежду, что храм станет местом для православных верующих Спасска, преображая их и возвращая к духовным ценностям Руси.

Никольский храм построили в начале ХХ века представители спасского купечества. Позже его закрыли и использовали как часть воинской части. После расформирования части храм оставался заброшенным, пока местные жители и благочинный Спасского южного округа протоиерей Сергий Баранов не начали его восстанавливать.