Митрополит Рязанский и Михайловский Марк 8 ноября в Спасске освятил колокола, купол и крест для восстанавливаемого храма в честь святителя Николая Чудотворца.
Владыка отметил символичность даты освящения. В этот день вспоминают великомученика Димитрия Солунского, воина, отдавшего свою жизнь за Христа. В ХХ веке храм использовалсяМитрополит подчеркнул важность события не только для Спасска, но и для всей Рязанской земли. Когда-то здесь находилась древняя столица княжества.
Митрополит Марк поздравил жителей города и выразил надежду, что храм станет местом для православных верующих Спасска, преображая их и возвращая к духовным ценностям Руси. как воинская часть, и его осквернили.
Митрополит подчеркнул важность события не только для Спасска, но и для всей Рязанской земли. Когда-то здесь находилась древняя столица княжества.
Митрополит Марк поздравил жителей города и выразил надежду, что храм станет местом для православных верующих Спасска, преображая их и возвращая к духовным ценностям Руси.
Никольский храм построили в начале ХХ века представители спасского купечества. Позже его закрыли и использовали как часть воинской части. После расформирования части храм оставался заброшенным, пока местные жители и благочинный Спасского южного округа протоиерей Сергий Баранов не начали его восстанавливать.