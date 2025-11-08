Группа волонтеров отправилась в военный госпиталь Курска из Рязани

В курский военный госпиталь направлена 60-я группа волонтеров из Рязани. В течение двух недель они будут помогать медицинскому персоналу ухаживать за бойцами СВО, находящимися на лечении.

Рязанцы традиционно привозят гуманитарную помощь в Курск: медикаменты, предметы первой необходимости и еду.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков регулярно поручает отправку волонтерских групп. Добровольческие команды формируются на базе партии и каждые две недели отправляются в курский госпиталь. Также на базе РязГМУ им. академика И.П. Павлова проводятся курсы по оказанию первой медицинской помощи.

В юбилейную 60-ю группу вошли представители Милославского, Ермишинского, Александро-Невского районов и Сасовского округа Рязанской области, а также волонтер из Ямало-Ненецкого округа. Все участники имеют опыт участия в подобных акциях.