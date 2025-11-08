Суббота, 8 ноября, 2025
9.2 C
Рязань
Общество

Условия строительства моста-дублёра через Оку и его стоимость могут измениться

Анастасия Мериакри

Условия строительства и цена моста-дублёра через Оку могут измениться. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно документу, в случае наступления обстоятельств, не зависящих от сторон контракта и препятствующих его выполнению, допускается по взаимному соглашению изменение ключевых условий контракта.

По соглашению сторон возможна корректировка стоимости отдельных этапов, повышение авансового платежа до 50% стоимости конкретного этапа и изменение графика оплаты за выполненные работы.

Строительство моста через реку Оку, протяжённостью 5,8 км, ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2024 году был разработан проект моста, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы. В марте 2025 года был подписан контракт на строительство, а в июне выдано разрешение на начало работ.

Съезды с развязки будут вести:

с одной стороны — к трассе Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово,

с другой — к дороге Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш.

