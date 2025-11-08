Суббота, 8 ноября, 2025
9.2 C
Рязань
Погода

Учёный из Рязани дал прогноз погоды на ближайшие дни и назвал сроки выпадения снега

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от wirestock на Freepik

Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов дал прогноз погоды на ближайшие дни. Также ученый объявил сроки, когда может установиться временный снежный покров.

«Обычно на рубеже 1-й и 2-й декад ноября среднесуточные температуры в Рязани становятся отрицательными, и осадки в виде снега начинают преобладать над дождем. Но пока настоящие холода задерживаются, хотя в ближайшие несколько дней и похолодает, но без снегопадов», — отметил эксперт.

В субботу, 8 ноября, Рязанская область оказалась под влиянием теплого воздушного потока, исходящего от периферии южного антициклона, центр которого расположен над Каспийским морем. Несмотря на то, что регион находится на краю антициклона, погодные условия не полностью соответствуют типичным антициклоническим: сохраняется плотная облачность, периодически идут моросящие дожди, а температура на 5-7 градусов превышает климатическую норму, достигая +11 градусов.

Ночь с субботы на воскресенье будет ветреной, но теплый ветер для ноября создаст комфортные условия. Однако уже в воскресенье, 9 ноября, начнется похолодание, связанное с ослаблением влияния каспийского антициклона, который сместится на юго-восток.

Северные, более холодные воздушные массы займут его место, и температура начнет снижаться: днем в воскресенье она составит около +7 градусов. Погода будет облачной и неустойчивой, но все же теплее средних показателей для второй декады ноября, примерно на 4 градуса.

С понедельника, 10 ноября, дневные температуры установятся в диапазоне +5…+6 градусов, а ночные будут колебаться между +2 и +4 градусами. Облачная погода с редкими прояснениями будет преобладать, периодически будут идти слабые дожди.

«Зона ночных заморозков в воскресенье дойдет до Владимира, а в последующие дни уверенно обоснуется на Верхней Волге. Там же будут преобладать и осадки в виде мокрого снега, правда, слабые. Так что наша теплая аномалия будет не такой уж большой по площади и не слишком-то устойчивой – в сравнении с размерами Русской равнины», – говорит Сергей Тобратов.

В среду, 12 ноября, ожидается усиление осадков из-за подхода фронтальных зон балканского циклона, при этом температура также немного повысится. Снега в Рязанской области пока не ожидается из-за сильного отепляющего влияния Атлантики, которое оказалось гораздо более значительным, чем первоначально предполагалось.

По предварительным расчетам, временный снежный покров в Рязанской области может установиться в третьей декаде ноября, как сообщает Сергей Тобратов.

