Митрополит Марк назначен временно управляющим Патриаршим экзархатом Западной Европы

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назначен временно управляющим Патриаршим экзархатом Западной Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение отстранить митрополита Нестора от должности экзарха Западной Европы.

Согласно распоряжению патриарха, митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор временно освобожден от управления патриаршим экзархатом в Западной Европе, а также от руководства Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и всеми приходами Московского патриархата на территории Италии. Это решение было принято в связи с начавшимся над ним церковным судебным разбирательством.

Временное управление указанными каноническими структурами возложено на митрополита Рязанского и Михайловского Марка.