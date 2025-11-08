Суббота, 8 ноября, 2025
8.3 C
Рязань
Религия

Митрополит Марк назначен временно управляющим Патриаршим экзархатом Западной Европы

Анастасия Мериакри

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назначен временно управляющим Патриаршим экзархатом Западной Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение отстранить митрополита Нестора от должности экзарха Западной Европы.

Согласно распоряжению патриарха, митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор временно освобожден от управления патриаршим экзархатом в Западной Европе, а также от руководства Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и всеми приходами Московского патриархата на территории Италии. Это решение было принято в связи с начавшимся над ним церковным судебным разбирательством.

Временное управление указанными каноническими структурами возложено на митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

Последние новости

Труп коровы обнаружили в канаве у поселка Варские

В комментариях местные жители отмечают, что погибшее животное «уже не первое».

Условия строительства моста-дублёра через Оку и его стоимость могут измениться

По соглашению сторон возможно повышение авансового платежа до 50% стоимости конкретного этапа

Мужчину с тромбом в легочной артерии спасли врачи рязанской ОКБ

В Рязанскую областную клиническую больницу поступил 61-летний мужчина с жалобами на острую одышку, возникшую внезапно.

Электроснабжение на большинстве улиц Рязани восстановлено после аварии

Ведутся работы на Соборной площади и Посадском переулке.

Учёный из Рязани дал прогноз погоды на ближайшие дни и назвал сроки выпадения снега

Сергей Тобратов дал прогноз погоды на ближайшие дни. Также ученый объявил сроки, когда может установиться временный снежный покров.

Рязанцы пожаловались на опасную яму в центре города

Автор публикации назвал ее «порталом в травмпункт».

Группа волонтеров отправилась в военный госпиталь Курска из Рязани

Рязанцы традиционно привозят гуманитарную помощь в Курск: медикаменты, предметы первой необходимости и еду.

В Спасске митрополит Марк освятил колокола, купол и крест для восстанавливаемого Никольского храма

Митрополит Марк поздравил жителей города и выразил надежду, что храм станет местом для православных верующих Спасска

Человека выкинуло из машины в ДТП на Северной окружной — соцсети

По информации очевидцев, человека выкинуло из машины в отбойник.

В выходные рязанцев приглашают посетить литературный вечер, концерты и бал

Представляем вашему вниманию афишу событий грядущих выходных.

Массовое аварийное отключение электроэнергии произошло в Рязани

На месте работают аварийные бригады.

Павел Малков: «Наши аграрии собрали более трёх миллионов тонн зерна»

Также завершается сбор сахарной свёклы, картофеля и овощей открытого грунта, причём урожай этих культур также больше прошлогоднего.

Профилактическое обследование спасло жизнь рязанцу с раком легких

Благодаря своевременному выявлению заболевания пациент был направлен на дополнительную диагностику и начал курс лечения.

Корабль «Сторожевой» поднял военный мятеж против Брежнева 50 лет назад

Ровно полвека назад, 8 ноября 1975 года, большой противолодочный...

В Казани покупатель лишился квартиры по «пенсионерской схеме»

Житель Казани остался без купленной квартиры по «пенсионерской схеме»...