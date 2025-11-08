Саратовский бизнесмен потребовал снести беседку телеведущего Гордона в лесу

Предприниматель из Саратовской области Глеб Рыськов обратился в правоохранительные органы с просьбой демонтировать беседку, предположительно принадлежащую телеведущему Александру Гордону, пишут « Известия ».

По его мнению, постройка возведена на землях лесного фонда: Дмитровского лесничества и Марфинского участкового лесничества.

«В отсутствие договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, с существенными нарушениями норм пожарной безопасности», — утверждает Рыськов.

Бизнесмен считает, что объект мешает поставить на кадастровый учет земельный участок лесного фонда и провести аукцион.

По его данным, кадастровые границы участков, которыми владеет Гордон, ограничены 1080 квадратными метрами, в то время как он дополнительно использует территорию площадью 1422 квадратных метров.

Бизнесмен требует от Гордона снести беседку и перенести коммуникации с земель лесного фонда за шесть месяцев, а также взыскать средства за использование государственных земель за три года и привлечь его к административной ответственности.