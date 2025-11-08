Суббота, 8 ноября, 2025
Саратовский бизнесмен потребовал снести беседку телеведущего Гордона в лесу

Никита Рязанцев
Image by master1305 on Freepik

Предприниматель из Саратовской области Глеб Рыськов обратился в правоохранительные органы с просьбой демонтировать беседку, предположительно принадлежащую телеведущему Александру Гордону, пишут «Известия».

По его мнению, постройка возведена на землях лесного фонда: Дмитровского лесничества и Марфинского участкового лесничества.

«В отсутствие договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, с существенными нарушениями норм пожарной безопасности», — утверждает Рыськов.

Бизнесмен считает, что объект мешает поставить на кадастровый учет земельный участок лесного фонда и провести аукцион.

По его данным, кадастровые границы участков, которыми владеет Гордон, ограничены 1080 квадратными метрами, в то время как он дополнительно использует территорию площадью 1422 квадратных метров.

Бизнесмен требует от Гордона снести беседку и перенести коммуникации с земель лесного фонда за шесть месяцев, а также взыскать средства за использование государственных земель за три года и привлечь его к административной ответственности.

Последние новости

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...

Скончался первый солист и один из основателей группы «Крылатая пехота» РВВДКУ Алексей Тимошенко

Благодаря его усилиям было записано множество песен и выпущено несколько альбомов.

Константин Эрнст попросил прощения у Юрия Николаева на его похоронах

Продюсер Константин Эрнст побывал на похоронах телеведущего Юрия Николаева...

Основательница Wildberries Ким раскрыла, как вычислить долларового миллионера

Долларового миллионера можно вычислить по скромному внешнему виду и...

В Дирекции благоустройства Рязани обсудили подготовку к зиме

Одной из ключевых тем стало наличие достаточного количества снегоуборочных и комбинированных дорожных машин для чистки и обработки дорог и тротуаров.

Нечистоты затопили тротуар на Касимовском шоссе

На Касимовском шоссе обнаружена утечка из люка, которая вызвала жалобы местных жителей на сильный запах.

Митрополит Марк назначен временно управляющим Патриаршим экзархатом Западной Европы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение отстранить митрополита Нестора от должности экзарха Западной Европы.

Труп коровы обнаружили в канаве у поселка Варские

В комментариях местные жители отмечают, что погибшее животное «уже не первое».

Условия строительства моста-дублёра через Оку и его стоимость могут измениться

По соглашению сторон возможно повышение авансового платежа до 50% стоимости конкретного этапа

Мужчину с тромбом в легочной артерии спасли врачи рязанской ОКБ

В Рязанскую областную клиническую больницу поступил 61-летний мужчина с жалобами на острую одышку, возникшую внезапно.

Электроснабжение на большинстве улиц Рязани восстановлено после аварии

Ведутся работы на Соборной площади и Посадском переулке.

Учёный из Рязани дал прогноз погоды на ближайшие дни и назвал сроки выпадения снега

Сергей Тобратов дал прогноз погоды на ближайшие дни. Также ученый объявил сроки, когда может установиться временный снежный покров.

Рязанцы пожаловались на опасную яму в центре города

Автор публикации назвал ее «порталом в травмпункт».

Группа волонтеров отправилась в военный госпиталь Курска из Рязани

Рязанцы традиционно привозят гуманитарную помощь в Курск: медикаменты, предметы первой необходимости и еду.

В Спасске митрополит Марк освятил колокола, купол и крест для восстанавливаемого Никольского храма

Митрополит Марк поздравил жителей города и выразил надежду, что храм станет местом для православных верующих Спасска