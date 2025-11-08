Скончался первый солист и один из основателей группы «Крылатая пехота» РВВДКУ Алексей Тимошенко

2 ноября 2025 года скончался Алексей Тимошенко, первый солист и один из основателей группы «Крылатая пехота» РВВДКУ. Об этом сообщили на официальной странице ансамбля ВКонтакте.

Алексей Тимошенко родился 4 августа 1975 года. В 1992 году он окончил школу с серебряной медалью и поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 1996 году.

На протяжении многих лет Алексей активно поддерживал ансамбль. Благодаря его усилиям было записано множество песен и выпущено несколько альбомов. Он также являлся автором песни «Мы — ВДВ» и участвовал во всех юбилейных концертах коллектива.

Алексей Тимошенко возглавлял Союз Десантников России по Самарской области и имел множество наград. Он был настоящим патриотом своей страны. Ему было 50 лет.

В сообщении на странице ансамбля говорится: «Он навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах и, конечно, в песнях «Крылатой пехоты»».

Прощание с Алексеем Тимошенко прошло 4 ноября 2025 года в Самаре.