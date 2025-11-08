Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на Украине не стоит придавать слишком большого значения, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале .

По его словам, компания владеет лишь двумя станциями — Трипольской в Киевской области и Змиевской в Харьковской.

«Почин хороший, но работы по декоммунизации украинской энергетики еще много», — уточнил Коц.

Журналист пояснил, что доля «Центрэнерго» в производстве электроэнергии Украины — около 8%, в структуре тепловой генерации — примерно 18%.

В субботу компания «Центрэнерго» объявила, что из-за российских атак на всех государственных ТЭС прекратилась генерация электроэнергии. «Укрэнерго» сообщило об отключениях света в нескольких регионах страны.