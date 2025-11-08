Константин Эрнст попросил прощения у Юрия Николаева на его похоронах

Продюсер Константин Эрнст побывал на похоронах телеведущего Юрия Николаева и попросил у него прощения, пишет « МК ».

Проводить в последний путь народного артиста в субботу на Троекуровское кладбище пришли поклонники, друзья и коллеги.

Эрнст заявил, обращаясь к покойному, что он был скромным и открытым человеком.

«Периодически он звонил: «Ну что, давай что-нибудь придумаем». И мы иногда придумывали. Юр, прости, что не придумали, как тебе пожить подольше», — сказал гендиректор Первого канала.

Продюсер добавил, что Николаев ассоциировался с улыбкой и праздником.

Телеведущий ушел из жизни в возрасте 76 лет. Во вторник его экстренно госпитализировали, однако вечером того же дня его сердце остановилось.