Суббота, 8 ноября, 2025
8.3 C
Рязань
Новости России

Константин Эрнст попросил прощения у Юрия Николаева на его похоронах

Никита Рязанцев
Авторство: Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68116576

Продюсер Константин Эрнст побывал на похоронах телеведущего Юрия Николаева и попросил у него прощения, пишет «МК».

Проводить в последний путь народного артиста в субботу на Троекуровское кладбище пришли поклонники, друзья и коллеги.

Эрнст заявил, обращаясь к покойному, что он был скромным и открытым человеком.

«Периодически он звонил: «Ну что, давай что-нибудь придумаем». И мы иногда придумывали. Юр, прости, что не придумали, как тебе пожить подольше», — сказал гендиректор Первого канала.

Читайте также:

Mash узнал, какую рекомендацию врачей нарушил Николаев незадолго до смерти

Последняя борьба Юрия Николаева: болезнь не отпустила телеведущего

Продюсер добавил, что Николаев ассоциировался с улыбкой и праздником.

Телеведущий ушел из жизни в возрасте 76 лет. Во вторник его экстренно госпитализировали, однако вечером того же дня его сердце остановилось.

Читайте также  Миронов призвал бизнес готовиться к новой модели работы с мигрантами

Самые читаемые материалы

Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости России

SHOT: в ОАЭ похитили и убили «друга Дурова» Романа Новака и его жену

В Объединенных Арабских Эмиратах убили криптройдера Романа Новака и...
Новости России

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Пропавшая в тайге в Красноярском крае вместе с мужем...
Общество

Рязаньстат назвал среднюю и реальную зарплату в Рязанской области

Самые высокие зарплаты на крупных и средних предприятиях региона зафиксированы в Рыбновском районе – 93,8 тыс. рублей, Старожиловском районе – 86,0 тыс. рублей, Пителинском районе – 83,5 тыс. рублей.
Новости России

Mash: ВС России полностью окружили Красноармейск и закрыли котел

Российские войска полностью окружили Красноармейск (Покровск) в ДНР, зайдя...

Последние новости

Саратовский бизнесмен потребовал снести беседку телеведущего Гордона в лесу

Предприниматель из Саратовской области Глеб Рыськов обратился в правоохранительные...

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...

Скончался первый солист и один из основателей группы «Крылатая пехота» РВВДКУ Алексей Тимошенко

Благодаря его усилиям было записано множество песен и выпущено несколько альбомов.

Основательница Wildberries Ким раскрыла, как вычислить долларового миллионера

Долларового миллионера можно вычислить по скромному внешнему виду и...

В Дирекции благоустройства Рязани обсудили подготовку к зиме

Одной из ключевых тем стало наличие достаточного количества снегоуборочных и комбинированных дорожных машин для чистки и обработки дорог и тротуаров.

Нечистоты затопили тротуар на Касимовском шоссе

На Касимовском шоссе обнаружена утечка из люка, которая вызвала жалобы местных жителей на сильный запах.

Митрополит Марк назначен временно управляющим Патриаршим экзархатом Западной Европы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение отстранить митрополита Нестора от должности экзарха Западной Европы.

Труп коровы обнаружили в канаве у поселка Варские

В комментариях местные жители отмечают, что погибшее животное «уже не первое».

Условия строительства моста-дублёра через Оку и его стоимость могут измениться

По соглашению сторон возможно повышение авансового платежа до 50% стоимости конкретного этапа

Мужчину с тромбом в легочной артерии спасли врачи рязанской ОКБ

В Рязанскую областную клиническую больницу поступил 61-летний мужчина с жалобами на острую одышку, возникшую внезапно.

Электроснабжение на большинстве улиц Рязани восстановлено после аварии

Ведутся работы на Соборной площади и Посадском переулке.

Учёный из Рязани дал прогноз погоды на ближайшие дни и назвал сроки выпадения снега

Сергей Тобратов дал прогноз погоды на ближайшие дни. Также ученый объявил сроки, когда может установиться временный снежный покров.

Рязанцы пожаловались на опасную яму в центре города

Автор публикации назвал ее «порталом в травмпункт».

Группа волонтеров отправилась в военный госпиталь Курска из Рязани

Рязанцы традиционно привозят гуманитарную помощь в Курск: медикаменты, предметы первой необходимости и еду.

В Спасске митрополит Марк освятил колокола, купол и крест для восстанавливаемого Никольского храма

Митрополит Марк поздравил жителей города и выразил надежду, что храм станет местом для православных верующих Спасска