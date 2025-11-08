Основательница Wildberries Ким раскрыла, как вычислить долларового миллионера

Долларового миллионера можно вычислить по скромному внешнему виду и функциональным часам, рассказала основательница Wildberries и Татьяна Ким, ее слова привело агентство РИА Новости.
Глава RWB сделала это заявление на бизнес-форуме «Поколение».
Также она уточнила, что спросила бы в такой ситуации у потенциальных миллионеров, знают ли они, какие изменения в налоговом законодательстве вступят в силу с января.
Ким добавила, что долларовый миллионер больше интересуется работой, нежели яхтами и кутежами.