Основательница Wildberries Ким раскрыла, как вычислить долларового миллионера

Долларового миллионера можно вычислить по скромному внешнему виду и функциональным часам, рассказала основательница Wildberries и Татьяна Ким, ее слова привело агентство РИА Новости .

Глава RWB сделала это заявление на бизнес-форуме «Поколение».

«Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы», — пояснила Ким.

Также она уточнила, что спросила бы в такой ситуации у потенциальных миллионеров, знают ли они, какие изменения в налоговом законодательстве вступят в силу с января.

«И вот тут они бы, наверное, посыпались», — сказала основательница Wildberries.

Ким добавила, что долларовый миллионер больше интересуется работой, нежели яхтами и кутежами.