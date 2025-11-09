Рязанская область вошла в рейтинг регионов ЦФО с наименьшим уровнем преступности за 2025 год

Рязанская область вошла в число регионов с наименьшим уровнем преступности в ЦФО за январь — сентябрь 2025 года. Статистику публикует Министерство внутренних дел России.

В Рязанской области зафиксировано 6133 преступления, из которых 2312 (37,7%) относятся к тяжким и особо тяжким. Преступность в регионе снизилась на 3,9%.

По количеству правонарушений Рязанская область занимает третье место с конца в Центральном федеральном округе. Меньше всего преступлений зарегистрировано в Костромской и Орловской областях.

Среди самых безопасных регионов России выделяются Федеральная территория Сириус, Ненецкий автономный округ и Чукотка, где зафиксировано минимальное число преступлений.

Всего по стране с января по сентябрь 2025 года зарегистрировано почти 1,4 миллиона преступлений, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.