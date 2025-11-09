Прокуратура проверит сообщения о нехватке лекарств для пациентов с болезнью почек в Рязанской области

Генеральная прокуратура России инициировала проверки соблюдения законодательства при закупке лекарств для пациентов с заболеваниями почек. Рейды пройдут и в Рязанской области.

Основанием для проверки стала информация о недостаточном обеспечении пациентов необходимыми препаратами в некоторых регионах страны. Будет проведена оценка действий региональных властей и медицинских учреждений в Башкортостане, Дагестане, Татарстане, а также в Кировской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской областях и Санкт-Петербурге.

Совместно с Минздравом, Минпромторгом и Росздравнадзором прокуратура анализирует объемы производства и оборота препаратов для лечения заболеваний почек на национальном уровне.

По каждому случаю выявленных нарушений будут предприняты соответствующие меры. Генпрокуратура России контролирует ход надзорных мероприятий.