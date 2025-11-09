Воскресенье, 9 ноября, 2025
Туман накроет Рязанскую область 9 ноября

Анастасия Мериакри
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Днем 9 ноября в Рязанской области местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 100-800 метров, предупреждает региональное управление МЧС.

Туман представляет опасность, так как снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает риск ДТП. Чтобы минимизировать риски, следуйте этим рекомендациям:

  • Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями лучше оставаться дома.
  • Пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе через дороги.
  • Водителям следует снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
  • Избегайте лишних маневров, таких как перестроения, обгоны и опережения.
  • Помните, что на скользкой дороге недопустимо резкое торможение.

В случае происшествия или если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, звоните по номерам экстренных служб: 01, 101 или 112.

Ранее учёный из Рязани дал прогноз погоды на ближайшие дни и назвал сроки выпадения снега.

