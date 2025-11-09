Воскресенье, 9 ноября, 2025
Женщина подожгла свою квартиру под Рязанью ради мести сыну

Анастасия Мериакри
В селе Шумашь, расположенном недалеко от Рязани, полицейские задержали женщину, подозреваемую в поджоге квартиры. Жильцы многоквартирного дома обратились в отдел МВД России по Рязанскому району, сообщив о возгорании в одной из квартир, которое затем перекинулось на крышу.

Сотрудники пожарной охраны и полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Пожарные успешно локализовали и потушили огонь. В результате пострадали квартиры 72-летней пенсионерки и ее 51-летнего соседа.

Эксперты пожарной службы, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что причиной пожара стал поджог.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к инциденту причастна сама 72-летняя женщина. Ее задержали и доставили в отдел полиции.

Предварительное расследование показало, что женщина вместе с сыном на протяжении нескольких дней употребляла спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения она попыталась вразумить сына, указав ему на необходимость найти работу и прекратить безделье. Однако сын не отреагировал на ее слова. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина пригрозила сыну наказанием за непочтительное отношение. Мужчина проигнорировал эту угрозу. Тогда женщина разлила бензин в коридоре и подожгла квартиру. Огонь быстро распространился, и нетрезвые жильцы были вынуждены покинуть помещение. Пламя перекинулось на крышу, в результате чего пострадала квартира соседа злоумышленницы.

Следователь полиции возбудил уголовное дело в отношении женщины по части 2 статьи 167 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

