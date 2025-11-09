Криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в аварии с Lamborghini Urus

В результате ДТП с автомобилем Lamborghini Urus﻿ на Международном шоссе в Москве погиб известный криптобизнесмен Алексей Долгих. Об этом пишет РЕН ТВ.

На Международном шоссе в Москве ночью разбился Lamborghini Urus, за рулем которого находился 36-летний криптобизнесмен Алексей Долгих. С ним в машине были трое спутников. По данным РЕН ТВ, сам Долгих и его друг Иван Соловьев погибли на месте. Двое пассажиров получили тяжелые травмы и госпитализированы с переломами.

Журналисты выяснили: предприниматель давно был известен автоинспекторам. В его досье — свыше двух сотен штрафов, причем основная часть связана с превышением скорости. Собеседники телеканала отмечают, что Долгих нередко демонстрировал «спортивный темперамент» за рулем, особенно на трассах, где движение превосходит скоростной лимит.

Фамилия Долгих уже мелькала в хрониках ранее. После перестрелки у модного ресторана «Аист» на Патриарших прудах следователи разыскивали автомобиль Lamborghini Urus, покинувший место происшествия. Тогда машина скрылась прежде, чем полиция успела среагировать. Сейчас следствие проверяет, не тот ли самый автомобиль разбился на Международном шоссе.

Помимо Долгих, в аварии погиб его приятель Иван Соловьев. По предварительным данным, компания ехала из центра Москвы. На одном из участков машина потеряла управление, вылетела с дороги и врезалась в отбойник. Удар был такой силы, что кузов практически разорвало пополам.