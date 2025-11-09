Ретроградный Меркурий в 2026 году: влияния на знаки зодиака и прогнозы

Если вы сталкиваетесь с постоянными опозданиями, поломками техники, нарушениями договоренностей и другими проблемами, не спешите винить в этом себя или окружающих. Возможно, всему виной первая планета нашей солнечной системы. О том, как ретроградный Меркурий в 2026 году повлияет на все знаки зодиака, рассказало издательство The VOICE.

Меркурий — первая планета солнечной системы, и в астрологии ему приписывают управление коммуникациями, интеллектом, торговлей, учебой, технологиями, речью и чувством юмора. Когда планета меняет свое направление, это может привести к различным проблемам в этих областях. Поэтому к периодам ретроградного Меркурия в 2026 году стоит подготовиться заранее.

Что такое ретроградный Меркурий?

Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, делает полный оборот вокруг светила за 88 земных дней, тогда как Земле для этого требуется год. Хотя Меркурий всегда движется в одном направлении, из-за изменения его траектории и скорости кажется, что планета иногда движется назад. Этот визуальный эффект, наблюдаемый с Земли, длится несколько недель и называется ретроградным движением.

Хотя ретроградное движение планет — это всего лишь оптическая иллюзия, оно может влиять на нашу жизнь. В астрологии ретроградный Меркурий символизирует завершение дел и переосмысление, связанное с этой планетой. В такие периоды могут возникать неожиданные сложности и недоразумения. Например, ретроградная Венера — не лучшее время для начала романтических отношений или планирования свадьбы, а ретроградный Марс может стать причиной конфликтов.

Период ретроградного Меркурия часто ассоциируется с различными трудностями. В это время могут теряться документы, задерживаться банковские переводы, появляться ошибки в договорах, опаздывать самолёты, а люди начинают хуже понимать друг друга. Поэтому многие считают ретроградный Меркурий символом недоразумений и задержек.

Периоды ретроградного Меркурия в 2026 году

В 2026 году ретроградный Меркурий будет наблюдаться трижды. Ретроградное движение планеты длится около трех недель, однако его влияние ощущается примерно за неделю до и после того, как Меркурий изменит направление. В календарях часто указывают только даты самого ретроградного движения, но более правильно ориентироваться на период, когда планета оказывает влияние на нашу жизнь.

Даты ретроградного Меркурия в 2026 году и их особенности:

С 26 февраля по 20 марта в знаке Рыб. Влияние планеты можно заметить уже с 18 февраля и продлится до 9 апреля. Этот период благоприятен для творчества, где интуиция важнее логики. Обещания следует давать с осторожностью, а чужим людям не слишком доверять, так как риск обмана в это время высок. Возможны недопонимания и недоразумения, поэтому важно уточнять все детали. С 29 июня по 23 июля в знаке Рака. Влияние планеты можно ощутить уже с 21 июня и продлится до 7 августа. Этот период идеально подходит для наведения порядка в семейных делах и общения с близкими. Рекомендуется разобрать фотоархив и уделить время семейным вопросам. Однако от принятия важных решений лучше воздержаться. С 24 октября по 13 ноября в знаке Скорпиона. Влияние ретроградного Меркурия можно заметить с 16 октября и продлится до 30 ноября. Важно избегать конфликтов и скандалов. Это время полезно для самоанализа и работы над собой. Если вы давно планировали посетить психотерапевта, то сейчас самое подходящее время. Планы можно строить, но реализовывать их стоит только после того, как Меркурий вернется к своему обычному движению.

Рекомендуется заранее отметить в календаре периоды ретроградного Меркурия в 2026 году, чтобы избегать назначения важных переговоров на эти даты.

Как ретроградный Меркурий повлияет на людей в 2026 году

В 2026 году три ретроградных периода Меркурия придутся на знаки Воды. Это усилит эмоциональную чувствительность и обострит реакции, поэтому важно проявлять осторожность, чтобы не задеть окружающих неосторожными словами. Главные трудности ожидаются в сфере общения и личных взаимоотношений.

Вероятно, всплывут старые обиды, напомнят о себе бывшие партнёры или работодатели, а также могут активизироваться эмоциональные проблемы. Это подходящий момент для решения давних вопросов, но не стоит торопиться с важными решениями: лучше дождаться, когда Меркурий изменит своё движение.

Также в 2026 году можно ожидать и другие проявления влияния ретроградного Меркурия:

сложности в обучении;

технические неисправности;

ошибки в документах;

задержки в транспорте;

проблемы с интернетом;

трудности в обмене информацией;

сложности в заключении сделок;

убытки в бизнесе.

Существует мнение, что влияние ретроградного Меркурия в 2026 году обусловлено кармическими причинами. Если ты вела себя достойно в прошлом, то его обратное движение принесёт меньше проблем. Если же проблемы следуют одна за другой, возможно, стоит пересмотреть свои действия. Но не стоит отчаиваться: это время для исправлений.

Есть небольшая группа людей, которым ретроградный Меркурий в 2026 году может принести удачу. Это те, кто родился, когда планета двигалась в обратном направлении. Такие люди часто сталкиваются с недоразумениями, но в периоды ретроградного движения Меркурия их жизнь как будто налаживается.

Ретроградный Меркурий в 2026 году: что ждет каждый знак зодиака

В 2026 году периоды ретроградного движения Меркурия могут существенно повлиять на жизнь каждого человека, особенно учитывая нашу зависимость от скорости передачи информации и интернета. Для тех, у кого Меркурий играет важную роль в натальной карте, этот период может стать особенно значимым. Сфера, требующая особого внимания, определяется положением Меркурия в натальной карте каждого знака зодиака. Рассмотрим, как ретроградный Меркурий может повлиять на представителей разных знаков.

Овен

Весной 2026 года Овны могут столкнуться с недоразумениями в общении с коллегами. Важно не полагаться на свой имидж всепонимающего сотрудника и тщательно уточнять все задания. Летний период пройдет относительно спокойно, а осенью важно сохранять самообладание и не поддаваться на провокации, чтобы избежать конфликтов с друзьями и партнером.

Телец

Тельцам рекомендуется заранее выделить в календаре периоды ретроградного Меркурия и избегать финансовых операций в это время. Сделка, какой бы привлекательной она ни казалась, должна быть отложена до окончания напряженного периода. Летом возможны воспоминания из прошлого, например, появление бывшего партнера. Некоторые могут попытаться возобновить старые отношения. Осенью Тельцам не следует менять место работы, особенно в период ретроградного Меркурия.

Близнецы

Близнецы, управляемые Меркурием, особенно чувствительны к его ретроградному движению. Весной могут возникнуть сложности в учебе, поэтому рекомендуется сосредоточиться на творчестве. Летом ретроградный Меркурий подтолкнет Близнецов к поиску новых знакомств, что может привести к яркому роману, который, вероятно, закончится к началу осени. В начале ноября Близнецы могут быть склонны к импульсивным тратам, поэтому стоит избегать кредитов и одалживания денег у друзей.

Рак

В марте 2026 года Ракам следует уделить время планированию и разработке стратегий. В этот период не рекомендуется принимать важные решения и совершать крупные покупки. Летом Раки сосредоточатся на семье, июль будет благоприятным для ремонта и наведения порядка, а покупку или продажу недвижимости лучше отложить на август. Осенью ретроградный Меркурий почти не затронет Раков: они проведут это время с близкими.

Лев

Весной 2026 года Львы могут использовать ретроградное движение Меркурия для анализа и совершенствования рабочих проектов. В конце октября Львы становятся рассеянными, поэтому рекомендуется перепроверять документы и отложить важные сделки до более благоприятного времени. Со второй половины октября следует избегать крупных приобретений и консультироваться со специалистами при заключении договоров. В период ретроградного Меркурия также возрастает риск недоразумений в отношениях.

Дева

Девам, которые редко ошибаются, нужно быть особенно осторожными с середины февраля до конца марта, перепроверяя всю информацию. Этот период лучше посвятить завершению старых проектов, а не началу новых. Летом ретроградный Меркурий не принесет Девам серьезных проблем, многие не столкнутся с неудобствами. Главное – следить за своими словами и избегать опрометчивых обещаний. Эти рекомендации актуальны и в третий период ретроградного движения Меркурия.

Весы

Весам стоит заранее отметить в календаре даты ретроградного Меркурия в 2026 году, чтобы избежать спонтанных поездок в неблагоприятное время. Для путешествий лучше выбрать более спокойные периоды. В марте возможны конфликты с близкими из-за недопонимания шуток. Июльское обратное движение Меркурия — подходящий момент для замедления. В этот период лучше воздержаться от решительных действий и не брать кредиты. В начале ноября, во время третьего ретроградного Меркурия, следует быть осторожнее с деньгами: особое внимание нужно уделить совместным финансам, не стоит давать или брать в долг.

Скорпион

В 2026 году ретроградный Меркурий сильнее повлияет на эмоциональное состояние Скорпионов, чем на их повседневные дела. В марте даже самые проницательные могут стать жертвами обмана. Летом, во время обратного движения Меркурия, Скорпионам следует тщательно обдумывать свои действия и избегать импульсивных поступков. Не рекомендуется также менять имидж. Наиболее сложным периодом для представителей знака станет октябрь-ноябрь. В это время важно беречь психическое здоровье и избегать стрессов.

Стрелец

Стрельцы в 2026 году смогут пережить периоды ретроградного Меркурия с наименьшими потерями, если научатся больше молчать и избегать резких высказываний. Желание настоять на своем может привести к конфликтам и разрыву важных отношений в марте. В июле Стрельцам стоит не поддаваться на провокации, беречь нервы и заботиться о своей репутации. Последний ретроградный период Меркурия в 2026 году может быть особенно сложным: возможны бурные скандалы и болезненные расставания. Этих ситуаций можно избежать, если внимательно следить за своими словами и поступками.

Козерог

Ретроградное движение Меркурия в марте 2026 года может принести Козерогам новые интересные идеи. Важно заранее спланировать их реализацию и приступить к действиям не раньше апреля. Летом Козероги могут столкнуться с раздражением из-за мелких недоразумений и проблем: рекомендуется относиться к ним философски и просто переждать этот период. В октябре и ноябре стоит уделить внимание финансам: это время подходит для наведения порядка в делах и разработки стратегий, которые можно будет реализовать после дня рождения.

Водолей

Первый период ретроградного Меркурия в 2026 году Водолеям лучше посвятить старым проектам, которые они откладывали. В это время их удастся завершить максимально эффективно. Во время второго и третьего ретроградных периодов особое внимание потребуется финансовым делам. Категорически не рекомендуется играть на бирже или рисковать в этот период — это может привести к потерям.

Рыбы

Конец февраля и март — время, когда Рыбам стоит уделить внимание себе, пересмотреть свои ценности и приоритеты. Некоторые могут задуматься о расставании с партнером, но лучше не предпринимать решительных действий до апреля. Второй ретроградный период Меркурия в 2026 году наступит в конце июня. Этот период не подходит для инвестиций и займов, также стоит избегать импульсивных трат, особенно крупных. В конце октября и начале ноября Рыбы могут почувствовать нервозность и напряжение, которые усилятся из-за мелких неприятностей, таких как поломки техники или потеря документов. Нужно просто подождать: к концу осени ситуация стабилизируется.

Как пережить периоды ретроградного Меркурия в 2026 году без стресса

Ретроградное движение Меркурия происходит несколько раз в год. Это не самый приятный период, но и не стоит ждать от него глобальных неприятностей. Астрологи рекомендуют быть более внимательными и осторожными.

Помните, что негативное влияние планеты может проявляться до начала и после окончания ретроградного движения. Если перенести важные события невозможно, будьте предельно внимательны, тщательно проверяйте все документы и всегда имейте запасной план на случай непредвиденных ситуаций.

Что не рекомендуется делать в период ретроградного Меркурия:

Начинать обучение или сдавать экзамены.

Совершать крупные покупки, особенно транспортных средств, гаджетов и компьютеров.

Оформлять кредиты или давать в долг.

Инвестировать деньги или совершать другие финансовые операции.

Заключать важные сделки. При необходимости подписания договора перепроверьте все детали.

Оформлять документы и отправлять их по почте.

Обращаться в суд.

Начинать поездки.

Запускать рискованные проекты или начинать новые дела.

Что стоит делать в этот период:

Завершать незавершенные дела, на которые не хватало времени.

Анализировать и улучшать уже начатые проекты.

Возвращать долги.

Проводить техническое обслуживание автомобиля, заботиться о технике и наводить порядок в доме.

Исправлять ошибки, допущенные ранее.

Возобновлять старые знакомства. Это отличное время для восстановления связи с людьми, с которыми вы давно не общались.

Внимательно читать и проверять все документы на ошибки.

Своевременно заряжать гаджеты.

Выходить из дома заранее, чтобы избежать опозданий. Уделяйте больше времени каждому делу, не откладывая его на последний момент (Меркурий не терпит небрежности).

Учиться приспосабливаться к обстоятельствам, даже если что-то идет не по плану.

Избавляться от негативных воспоминаний и окончательно решать старые проблемы.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете пережить период ретроградного Меркурия без ущерба для себя и даже с пользой. В это время у вас могут появиться оригинальные и смелые идеи.