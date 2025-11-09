Народный артист РФ Владимир Симонов умер в 68 лет от сердечной недостаточности

Ведущий актёр Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист России Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Об этом рассказал ТАСС директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

Артист провёл последние четырнадцать дней в Волынской больнице. Там медики делали всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние, однако спасти Симонова не удалось.

«Владимир Александрович ушёл из жизни из-за сердечной недостаточности. Это случилось в Волынской больнице, куда он поступил две недели назад», — сообщил Крок.

Первым о смерти артиста сообщил источник из его ближайшего окружения. Позднее печальную новость официально подтвердили в Театре Вахтангова. Коллеги Симонова отмечают, что потеря выдающегося мастера сцены стала серьёзным ударом для всей труппы и поклонников его таланта.