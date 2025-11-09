Эксперт назвал роковые ошибки, стоившие жизни Роману Новаку 

Криптоинвестор Роман Новак и его супруга Анна могли избежать страшной гибели в Арабских Эмиратах. Так считает криминалист Михаил Игнатов. По его словам, трагедия разыгралась по знакомой схеме из 90-х, когда за мошенниками охотились их же «коллеги» по теневой экономике.

Эксперт утверждает: если бы Новак отдал требуемый выкуп, их, возможно, отпустили бы живыми. Похитители рассчитывали, что он не заявит в полицию — слишком уж сомнительно выглядели источники богатства.

Игнатов считает, что криптоинвестор не мог признаться в краже чужих денег и уплаты налогов явно не производил. Но вместо того чтобы спасти себя и жену, он выбрал алчность. По сути, стоимость его состояния оказалась выше человеческой жизни.

Сценарий девяностых

Криминалист провёл прямую параллель с 90-ми — временем, когда похищение людей ради выкупа было почти обыденностью. Тогда жертвами нередко становились мошенники, спекулянты и «теневые экономисты».

«Рабочего или инженера трясти бессмысленно, — напомнил Игнатов. — А вот у кого под матрасом миллионы, кто уходил от налогов — те старались молчать даже после выкупа».

Следователи полагают, что семейную пару заманили на арендованную виллу, предложив обсудить инвестиции. Игнатов уверен: Новак знал своих палачей или, по крайней мере, человека, который их направил. Это доверие стало роковой ошибкой.

Ещё одной фатальной привычкой Новака была показная роскошь в соцсетях. Он делился геолокацией, публиковал снимки из дорогих ресторанов и отелей — фактически сам выдавал маршрут и образ жизни. По мнению эксперта, именно это позволило преступникам точно спланировать нападение.

Третья ошибка — уверенность Новака в собственной неуязвимости. Он думал, что, скрывшись за границей, избавился от проблем. На деле же остался должен многим обманутым им людям. Похитители нашли его, предложили сделку, а когда тот отказался — убили вместе с женой.

Как нашли убийц Новака

Раскрыть громкое преступление удалось быстро — сработало сотрудничество российских и эмиратских правоохранителей.

«Следователи сразу ухватились за рабочую версию — просмотрели окружение Новака и проверили, кто летал в ОАЭ в те дни. Дальше подключили телефоны, камеры наблюдения, вычислили всех участников», — сообщил Игнатов.

Следствие считает, что организаторами убийства выступили Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. Один из них уже арестован, ещё четверо пособников задержаны. Работа над делом продолжается.

По данным aif.ru, Новак получил порядка $500 млн на свои проекты от бизнесменов из Китая и Ближнего Востока, украинских силовиков и предпринимателей из других стран, а после этого скрылся с деньгами в Южной Африке. 7 ноября СМИ сообщили о смерти Новака и его супруги, их якобы расчленили.