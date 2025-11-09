Воскресенье, 9 ноября, 2025
9.1 C
Рязань
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 ноября

Анастасия Мериакри
Изображение сгенерировано нейросетью

Неделя с 10 по 16 ноября пройдет под влиянием ретроградного Меркурия, Венеры и Солнца в Скорпионе — времени сильных эмоций и перемен. Звезды советуют не торопиться и не принимать поспешных решений. Основной принцип для всех знаков зодиака: меньше эмоций — больше продуктивности. Спокойствие и здравый смысл помогут достичь успеха.

Эта неделя не лучшее время для крупных финансовых трат и рискованных инвестиций, особенно во второй половине периода. Звезды рекомендуют отложить важные сделки до конца месяца.

Овен

На этой неделе потребуется проявить терпение: в центре внимания окажутся бытовые вопросы и финансовые дела. Не спешите с выводами и принимайте решения обдуманно, даже самые скромные шаги могут привести к успеху.

Совет: старайтесь избегать конфликтов с руководством и не тратьте деньги на незначительные покупки.

Удачные дни: 10 и 12 ноября.

Неблагоприятный день: 11 ноября.

Подсказки звёзд:

  • Понедельник — будьте осторожны в общении.
  • Среда — удачный момент для деловых встреч.
  • Пятница — не спешите с тратами.

Телец

Энергия этой недели подталкивает к активным действиям, но важно не поддаваться импульсам. На работе уделяйте внимание деталям, а в личной жизни проявляйте терпение.

Совет: не спешите с выводами и дайте людям время раскрыть себя.

Удачные дни: 12 и 14 ноября.

Неблагоприятный день: 13 ноября.

Подсказки звёзд:

  • Вторник — тщательно анализируйте все детали.
  • Среда — возможны неожиданные предложения.
  • Четверг — контролируйте свои эмоции.
Читайте также  Новой силой станут «три кита»: пророчество Ванги на 2026 год сулит жёсткий передел мира

Близнецы

Близнецы будут блистать интуицией и генерировать креативные идеи, которые приведут к успеху. Эмоции будут бить через край — не стесняйтесь проявлять их через действия.

Совет: избегайте переоценки своих возможностей и не вкладывайте средства в проекты, вызывающие сомнения.

Благоприятные дни: 11 и 12 ноября.

Неудачный день: 16 ноября.

Советы звёзд:

  • Во вторник вас посетит вдохновение.
  • Среда — отличный день для общения.
  • В субботу лучше не брать на себя чужие заботы.

Рак

Раков ожидают нестандартные задачи и неожиданные встречи. Не бойтесь экспериментировать, но сохраняйте внутреннее равновесие.

Совет: ограничьте время в соцсетях и больше общайтесь вживую, наслаждайтесь тишиной.

Благоприятные дни: 10 и 13 ноября.

Неудачный день: 11 ноября.

Советы звёзд:

  • В понедельник займитесь домашними делами.
  • Во вторник избегайте споров, чтобы не тратить энергию.
  • В субботу старайтесь не переутомляться.

Лев

Неделя будет стабильной, но потребует организованности. Обсудите с партнёром долгосрочные планы, на работе сохраняйте баланс, не перегружаясь.

Совет: не берите на себя лишнее — это проявление зрелости, а не слабости.

Благоприятные дни: 12 и 13 ноября.

Неудачный день: 14 ноября.

Советы звёзд:

  • В понедельник настройтесь на рабочий лад.
  • Среда — удачный день для семейного общения.
  • В четверг не спешите с принятием решений.

Дева

На неделе откроются новые перспективы и возможности для роста. Возможны путешествия или интересные предложения.

Совет: не отказывайтесь от предложений, но не переоценивайте свои ресурсы.

Читайте также  Ретроградный Меркурий в 2026 году: влияния на знаки зодиака и прогнозы

Благоприятные дни: 14 и 16 ноября.

Неудачный день: 13 ноября.

Советы звезд:

  • В понедельник разберитесь с документами.
  • В среду ждите важные известия издалека.
  • В воскресенье уделите время для саморазвития.

Весы

На этой неделе будет много событий: скрытые мотивы и эмоции станут явными. Не поддавайтесь на провокации, сохраняйте спокойствие.

Совет: ограничьте потребление кофеина и высыпайтесь, чтобы справиться со стрессом.

Благоприятные дни: 14 и 16 ноября.

Неудачный день: 10 ноября.

Советы звезд:

  • В понедельник анализируйте ситуацию, не действуйте импульсивно.
  • В четверг избегайте конфликтов.
  • В пятницу будьте готовы к переменам.
  • В субботу встречайтесь с близкими.

Скорпион

Главное испытание недели — найти баланс между работой и личной жизнью. Ваше обаяние привлечет внимание, но не дайте эмоциям влиять на решения.

Совет: укрепляйте здоровье, особенно спину, и сохраняйте внутреннюю гармонию.

Благоприятные дни: 10 и 15 ноября.

Неудачный день: 12 ноября.

Советы звезд:

  • В понедельник займитесь текущими делами.
  • В среду используйте свою энергию для достижения целей.
  • В субботу отдохните и восстановите силы.

Стрелец

На этой неделе важно уделять внимание порядку и точности во всех делах: от документов до выполнения обещаний. В личных отношениях следует быть внимательным к деталям и вести откровенные разговоры.

Совет: Пересмотрите свои расходы и следите за питанием.

Удачные дни: 13 и 16 ноября.

Неблагоприятный день: 14 ноября.

Подсказки звезд:

  • Среда подходит для общения.
  • Пятница — избегайте споров с начальством.
  • Воскресенье обещает новые перспективные идеи.
Читайте также  7 ноября — день перемен: гороскоп предупреждает, где вас ждёт прорыв!

Козерог

Ваша репутация укрепляется, а уверенность в себе вдохновляет окружающих. Проявляйте инициативу, но не забывайте о такте.

Совет: Не забывайте отдыхать и держите эмоции под контролем.

Удачные дни: 11 и 16 ноября.

Неблагоприятный день: 14 ноября.

Подсказки звезд:

  • Пятница — лучше не спорить по пустякам.
  • Суббота — отличное время для восстановления сил.
  • Воскресенье — настрой на позитивный результат.

Водолей

На этой неделе вы можете столкнуться с эмоциональной нагрузкой: ваша поддержка будет востребована, но не забывайте заботиться о себе. На работе старайтесь сохранять нейтралитет и фиксировать все договоренности.

Совет: Избегайте переохлаждения и не принимайте важных решений на эмоциях.

Удачные дни: 12 и 16 ноября.

Неблагоприятный день: 14 ноября.

Астрологические подсказки:

  • Вторник принесет полезные разговоры.
  • Четверг и пятница подходят для деловых встреч, которые могут положительно сказаться на вашей карьере.
  • В субботу лучше отдохнуть и побыть наедине с собой.

Рыбы

Ключевой темой недели станут коммуникации и информационный поток. Возможны важные новости, встречи и значимые разговоры, которые могут изменить вашу жизнь.

Совет: Сосредоточьтесь на главном и не позволяйте чужим эмоциям вас перегружать.

Удачные дни: 10 и 12 ноября.

Неблагоприятный день: 14 ноября.

Астрологические подсказки:

  • В понедельник настройтесь на спокойствие.
  • Четверг и пятница обещают важные встречи, которые могут привести к предложению новой работы.
  • Субботу лучше провести в одиночестве, чтобы восстановить силы.

Самые читаемые материалы

Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Пропавшая в тайге в Красноярском крае вместе с мужем...
Новости России

Константин Эрнст попросил прощения у Юрия Николаева на его похоронах

Продюсер Константин Эрнст побывал на похоронах телеведущего Юрия Николаева...
Медицина

Роспотребнадзор рассказал рязанцам, какие прививки нужно делать взрослым

Некоторые прививки обеспечивают пожизненную защиту, но от ряда инфекций необходимо прививаться повторно или регулярно.

Последние новости

Депутат Колесник рассказал о возможных целях ударов по энергосистеме Украины

По словам Колесника, военные могут поражать элементы логистической цепочки — трансформаторные станции и линии электропередач, связывающие атомные станции с городами и предприятиями.

В Ермишинском районе заметили массовое появление свиристелей

В последние дни улицы и парки района заполнились яркими и звонкими птицами – свиристелями.

В МЧС рассказали, в какую погоду ездить на летней резине становится опасно

Зимние шины имеют особую конструкцию протектора, которая обеспечивает лучшее сцепление с влажной, снежной и скользкой поверхностью.

В Рязани собирают книги православной тематики для заключенных

В прошлом году результаты акции превзошли все ожидания благодаря искренней отзывчивости прихожан. Было собрано более двух тысяч экземпляров.

Облачная погода с прояснениями будет в Рязанской области на следующей неделе

Облачная погода с редкими прояснениями будет преобладать, периодически будут идти слабые дожди.

В театре «Переход» состоялась премьера спектакля «Бурные дни Гарунского»

Персонажи в постановке доведены до абсурда, но оттого становятся только узнаваемее и смешнее.

Туман накроет Рязанскую область 9 ноября

Туман представляет опасность, так как снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает риск ДТП.

Народный артист РФ Владимир Симонов умер в 68 лет от сердечной недостаточности

Коллеги Симонова отмечают, что потеря выдающегося мастера сцены стала серьёзным ударом для всей труппы и поклонников его таланта.

Криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в аварии с Lamborghini Urus

На Международном шоссе в Москве ночью разбился Lamborghini Urus, за рулем которого находился 36-летний криптобизнесмен Алексей Долгих. С ним в машине были трое спутников.

Ретроградный Меркурий в 2026 году: влияния на знаки зодиака и прогнозы

Период ретроградного Меркурия часто ассоциируется с различными трудностями.

Эксперт назвал роковые ошибки, стоившие жизни Роману Новаку 

Похитители рассчитывали, что он не заявит в полицию — слишком уж сомнительно выглядели источники богатства.

Суд заключил под стражу женщину, подозреваемую в покушении на убийство сожителя

Несмотря на ранения, потерпевший смог оказать сопротивление и покинуть место происшествия.

Женщина подожгла свою квартиру под Рязанью ради мести сыну

Пламя перекинулось на крышу, в результате чего пострадала квартира соседа злоумышленницы.

Прокуратура проверит сообщения о нехватке лекарств для пациентов с болезнью почек в Рязанской области

Основанием для проверки стала информация о недостаточном обеспечении пациентов необходимыми препаратами в некоторых регионах страны.

Бывшие супруги сошлись ради производства наркотиков в Рязанской области

Кроме того, в коттедже были найдены обрез охотничьего ружья, мелкокалиберная винтовка и 22 патрона.