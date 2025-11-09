Воскресенье, 9 ноября, 2025
В театре «Переход» состоялась премьера спектакля «Бурные дни Гарунского»

Анастасия Мериакри

8 ноября на сцене театра «Переход» состоялась премьера спектакля «Бурные дни Гарунского» (16+) по одноименной комедии Леонида Зорина. Постановка полностью оправдала ожидания зрителей.

Режиссер представил историю главного героя, Анания Семеновича Гарунского, который в попытке получить справку об отсутствии учета в психоневрологическом диспансере сталкивается с тотальной абсурдностью системы. Но бюрократическая машина лишь один виток этого безумия. Визуальный ряд спектакля, выдержанный в ярких, но не кричащих красках, а именно в красном, желтом и белом, с первых минут задает динамичный и слегка сюрреалистичный тон.

Персонажи в постановке доведены до абсурда, но оттого становятся только узнаваемее и смешнее. Ананий, ярый, по его словам, избегатель женщин, повсюду натыкается на их навязчивую любвеобильность. В психдиспансере, на работе, в поезде и, наконец, на курорте, куда он отправляется лечить нервное истощение. Единственной, кому удается его соблазнить, становится поэтическая женщина с большим… внутренним миром, Марина Истомина.

Зал буквально захлебывался от смеха на протяжении всего действия. Однако кульминацией стал один из самых откровенных моментов спектакля: на сцену с грохотом выкатилась большая бархатная кровать, а дальнейшие события вызывали очень бурную реакцию публики.

Но за минутной слабостью следует расплата. Роман не остался тайной. В газете публикуют стихи, посвященные Гарунскому, в которых Истомина жестоко высмеивает свой «трофей». Сначала о провале мужа узнает жена, затем соседи, а следом и коллеги по работе. Героя начинает преследовать навязчивый образ: повсюду ему мерещатся девушки, как две капли воды похожие на Истомину, в шляпках и алых платьях.

Спектакль заканчивается тем, что измученный Гарунский, загнанный в угол системой и собственными страхами, с криком «Я ваш!» требует позвать психиатра.

«Бурные дни Гарунского» — это очень легкий и яркий спектакль. Он выворачивает наизнанку не только абсурд быта, но и потаенные страхи и желания обычного человека, оставляя после себя не тяжесть мыслей, а приятное послевкусие хорошей комедии. Идеальное лекарство от осенней хандры.

