Облачная погода с прояснениями будет в Рязанской области на следующей неделе

Следующая неделя с 10 по 16 ноября в Рязанской области ожидается теплой. С понедельника, 10 ноября, дневные температуры установятся в диапазоне +5…+6 градусов, а ночные будут колебаться между +2 и +4 градусами. Облачная погода с редкими прояснениями будет преобладать, периодически будут идти слабые дожди.

В понедельник, 10 ноября, в Рязанской области будет облачно, без осадков. Температура воздуха днём достигнет +6°C, ночью ожидается +5°C, кратковременный дождь. Атмосферное давление 747 мм рт.ст. Скорость ветра 3 м/с.

Во вторник, 11-го ноября, столбик термометра достигнет +7°C по Цельсию. Осадков не прогнозируется. В ночь на среду в области будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха +4°C.

Днем 12 ноября будет облачно. Вероятность дождя 87%. Столбик термометра достигнет +6°C. Атмосферное давление 747 мм рт.ст. Скорость ветра 4 м/с. В ночные часы пройдет дождь, температура воздуха около +4°C.

В четверг, 13 ноября, в Рязанской области температура поднимется до +6°C. Атмосферное давление 748 мм рт.ст. Скорость ветра 4 м/с. В ночь на пятницу температура воздуха составит +4°C.

Днём 14-го ноября будет облачно, без осадков. Температура воздуха поднимется до +7°C. Атмосферное давление опустится до 744 мм рт.ст. Ночью пройдет дождь.