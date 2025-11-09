В Рязани собирают книги православной тематики для заключенных

Рязанцев приглашают присоединиться к благотворительной акции «Подари книгу заключенному», которую организует Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии. Акция проходит с 10 ноября по 19 декабря и приурочена к Дню милосердия и сострадания, отмечаемому 19 декабря в память о святителе Николае Мирликийском, покровителе заключенных.

Собранные книги будут переданы в православные библиотеки исправительных учреждений Рязанской митрополии, что поможет обновить и пополнить их фонды. Для участия в акции достаточно принести одну или несколько православных книг в любой храм Рязани и оставить их за свечным ящиком.

Требования к книгам следующие: жёсткий переплёт, хорошее состояние: без повреждений, надписей и разрывов, православная тематика. Каждую неделю представитель организаторов будет забирать собранные книги для их оформления и последующей передачи в исправительные учреждения.

Книги христианского содержания оказывают значительное влияние на духовное и нравственное развитие обвиняемых и осужденных, помогая им найти смысл жизни. Для участников акции это также возможность исполнить евангельскую заповедь: «…в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:36).

В прошлом году результаты акции превзошли все ожидания благодаря искренней отзывчивости прихожан. Было собрано более двух тысяч экземпляров духовной литературы, включая Священное Писание, молитвословы, жития святых и богословские труды.

Акция охватила не только Рязанскую область — книги поступали из Москвы и Подмосковья, что свидетельствует о широком интересе православной общественности. Собранные книги не только пополнили библиотеки исправительных учреждений Рязанской митрополии, но и были направлены в СИЗО-1 города Твери и следственный изолятор «Бутырка» в Москве.

Таким образом, акция достигла своей главной цели — обеспечения заключённых духовной литературой — и продемонстрировала силу христианского милосердия и готовность верующих откликаться на нужды других.

Контактная информация: 8-910-567-90-30.