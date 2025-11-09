В Ермишинском районе заметили массовое появление свиристелей. Об этом сообщили в официальной группе района ВКонтакте.

В последние дни улицы и парки района заполнились яркими и звонкими птицами – свиристелями. Они целыми стаями облюбовали деревья и с удовольствием едят оставшиеся осенние ягоды.

Жители разных населенных пунктов района отмечают, что свиристели буквально оккупировали деревья. Они лакомятся виноградом, который еще остался на лозах, а также рябиной.

«Такое массовое появление свиристелей – явление не такое уж редкое, особенно в осенне-зимний период. Эти птицы – настоящие кочевники, и их миграции напрямую зависят от наличия корма. Когда в северных лесах, где они обычно гнездятся, урожай ягод скуден, свиристели отправляются на юг в поисках пропитания. И наши края, богатые рябиной и другими ягодами, становятся для них настоящим раем», — говорится в публикации.