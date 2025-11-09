Воскресенье, 9 ноября, 2025
Депутат Колесник рассказал о возможных целях ударов по энергосистеме Украины

Алексей Самохин
РСЗО Торнадо. Фото: Минобороны РФ

Российские военные не станут атаковать атомные электростанции на территории Украины. Об этом NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник. При этом парламентарий допустил вероятность ударов по инфраструктуре, обеспечивающей передачу электричества от АЭС конечным потребителям.

По словам Колесника, военные могут поражать элементы логистической цепочки — трансформаторные станции и линии электропередач, связывающие атомные станции с городами и предприятиями. Депутат подчеркнул принципиальную разницу между такими действиями и прямой атакой на сами АЭС.

«Мы способны вывести из строя логистику от АЭС до потребителей, однако сами атомные объекты останутся вне зоны поражения. Это категорически запрещено, поскольку последствия затронут гражданское население и соседние государства. На подобное мы не пойдем», — заявил парламентарий.

Колесник особо отметил, что удары по самим атомным станциям создали бы угрозу не только для жителей Украины, но и для населения сопредельных стран. Поэтому военное командование исключает такой вариант действий.

Вместе с тем депутат прогнозирует нанесение ударов по системе распределения электроэнергии — трансформаторному оборудованию и другим элементам инфраструктуры, обеспечивающим передачу тока от атомных генерирующих мощностей до конечных точек потребления.

