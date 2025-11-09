В МЧС рассказали, в какую погоду ездить на летней резине становится опасно

При температуре ниже 7 градусов тепла рекомендуется переходить на зимние шины для повышения безопасности и сокращения тормозного пути. Об этом говорится в материалах МЧС России, с которыми ознакомился ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что зимние шины сохраняют эластичность и сцепление даже при низких температурах, в то время как летняя резина теряет контакт с дорогой, что увеличивает риск ДТП. Кроме того, зимние шины имеют особую конструкцию протектора, которая обеспечивает лучшее сцепление с влажной, снежной и скользкой поверхностью, снижая вероятность заноса.

Ещё один аргумент в пользу своевременной замены резины — экономия и предотвращение износа. В МЧС отметили, что использование летней резины в холодное время года приводит к её ускоренному износу и повреждениям.

«Не откладывайте замену шин: погода может ухудшиться в любой момент», — предупреждают в МЧС.

С 1 сентября 2023 года в России вступило в силу постановление, которое обязывает водителей использовать шины, соответствующие сезону. Нарушение этого правила влечёт за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 12.5 КоАП РФ, предусматривающей штраф от 500 рублей.