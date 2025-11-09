Воскресенье, 9 ноября, 2025
Игру Roblox предложили запретить детям в России после серии скандалов

Популярная платформа Roblox нуждается в самых строгих ограничениях вплоть до полного запрета доступа для несовершеннолетних. Такое мнение высказал «Абзацу» глава межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. Активист направил официальные обращения руководителям Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора с призывом установить особый контроль над симулятором и остановить его дальнейшее распространение.

Педофилы и опасные сценарии

Количество скандальных инцидентов, связанных с игровой платформой, растет с пугающей скоростью, отметил Курбаков. Совсем недавно пользователям Roblox предлагали виртуально «взорвать» Чернобыльскую атомную станцию. А теперь журналисты британского издания The Guardian выяснили, что платформа превратилась в площадку для действий педофилов.

Неизвестные личности присылают детям сообщения с подозрительными предложениями и подталкивают юных игроков к противоправным поступкам. Российские госструктуры обязаны защитить несовершеннолетних от подобного опасного материала, подчеркнул общественник.

«Обстоятельства диктуют необходимость срочных действий: установления обязательной маркировки 18+ и прочих возрастных барьеров, формирования системы жесткого надзора и модерации игровых пространств, разработки и внедрения способов блокировки небезопасных игр. Прошу изучить возможные шаги по охране детей от вредного влияния компьютерных развлечений и гарантировать их безопасность в онлайн-пространстве, опираясь на федеральные законы и международные стандарты защиты детских прав», — говорится в обращении Курбакова.

Расследование британской журналистки

Ранее британский репортер Сара Мартин провела собственное журналистское расследование в Roblox и лично столкнулась с домогательствами и травлей. Журналистка рассказала, что за несколько часов пребывания в игре стала свидетелем буллинга и нецензурной лексики. Отдельные пользователи предпринимали попытки склонить ее к непристойному поведению.

Примечательно, что всё это время у Мартин работал родительский контроль — но система защиты оказалась бесполезной.

