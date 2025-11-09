Воскресенье, 9 ноября, 2025
Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Алексей Самохин
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

64-летний Сергей Усольцев, исчезнувший вместе с супругой Ириной и пятилетней дочкой Ариной в тайге Красноярского края, старался контролировать свои эмоции и держал дистанцию с окружающими. Об этом рассказал aif.ru врач-психотерапевт, специалист по психологической безопасности Руслан Панкратов. 

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях. После того как семья пропала, интернет-пользователи заметили: на всех роликах и снимках с Ириной Сергей выглядит довольно отстраненным.

Контраст в поведении

Усольцев ни разу не улыбнулся на видео, которые записывала сидящая рядом и излучающая счастье Ирина. Зато на редких кадрах с дочерью Сергей проявлял мягкость и нежность.

Подписчики предположили серьезное охлаждение отношений в паре. На одном из роликов видно, как Ирина всеми способами старается прикоснуться к супругу и обнять его, но тот отстраняется и направляется к дочери.

Подруга Усольцевой Мария Шрайнер после исчезновения семьи сообщила: Ирина и Сергей какое-то время жили врозь, однако, по её данным, кризис быстро разрешился.

Профессиональная оценка психолога

«Сергей принадлежит к классическому типу явного интроверта с выраженным контролем эмоциональной сферы. Его психическая структура создает устойчивый каркас для самоанализа, что подтверждают характерные признаки на фотографиях: отсутствие спонтанной жестикуляции, минимизация выражения чувств, взгляд чаще обращен внутрь себя — это связано с высокой концентрацией и фокусом на личной внутренней картине мира», — объяснил Панкратов.

Линия рта, слегка опущенная по краям, указывает на привычку подавлять эмоции и сохранять дистанцию — такое часто встречается у людей с рационализирующим, стратегическим складом ума. Мимическая зона лба зафиксирована в положении легкой нахмуренности, что трактуется как признак интеллектуального напряжения и внутреннего самоконтроля.

Отсутствие показных эмоций в области скул и щек — индикатор привычки не раскрывать переживания ни перед семьей, ни публично. Человек действует через внутренние ресурсы, избегает демонстрации слабости.

Версии пропажи семьи Усольцевых

Некоторые россияне, следившие за поисками семьи в тайге, высказывали радикальные версии их исчезновения. В Сети появилось немало предположений: Сергей и Ирина могли поссориться в лесу, после чего мужчина каким-то образом нанес непоправимый ущерб супруге, а затем скрылся вместе с дочерью.

Однако эксперт Панкратов уверен: постоянная нахмуренность Сергея вовсе не свидетельствует о его конфликтности.

«Нахмуренность и сдержанность плюс выраженная узость жестов и мимики — не маркер конфликтности, а признак укоренившейся модели поведения, типичной для людей с развитой аналитической мыслью, склонных к длительному терпению и взвешенным решениям. Это подтверждается историей семьи и жизненным стилем Сергея», — подчеркнул профайлер.

Напомним: 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября. Они отправились на прогулку к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Красноярского края.

Прошло больше месяца интенсивных поисков, но никаких следов обнаружить не удалось. Их автомобиль нашли на месте стоянки, а сами они бесследно растворились в суровой тайге. За это время выдвигались десятки версий — от встречи с дикими зверями до побега в другую страну.

