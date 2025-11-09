Клин руля, на который массово жалуются владельцы Lada Largus, представляет собой критичную неисправность и может обернуться человеческими жертвами при аварии. Об этом «Абзацу» рассказал автоэксперт Иван Зенкевич.

Специалист напомнил: транспортное законодательство четко устанавливает запрет на эксплуатацию машины, если отказали стоп-сигналы. Неполадки в системе управления — включая клин руля и сбои в работе тормозов — специалисты оценивают как требующие повышенного внимания. Такие проблемы должны стать поводом временно отказаться от вождения.

«Закон регламентирует: при отсутствии головного света или сбое в работе стоп-сигналов использовать машину нельзя. Проблемы в функционале тормозов и руля — это практически смертельно для водителя», — подчеркнул Зенкевич.

При этом «вылечить» саму систему несложно. Руль относится к электронике, поставить «голову» на место не составит труда — если это не систематическая ошибка, пояснил эксперт.

Зенкевич отдельно напомнил: не так давно проблемы с клином руля фиксировались на другой модели — Lada Vesta. Эксперт допустил, что сбой в работе рулевого управления может быть следствием неправильной заводской сборки.

Неполадки в автомобилях не скажутся на спросе у покупателей — от приобретения машины откажутся единицы, добавил специалист.