Воскресенье, 9 ноября, 2025
6.9 C
Рязань
Новости России

Автоэксперт назвал клин руля смертельно опасной неисправностью

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

Клин руля, на который массово жалуются владельцы Lada Largus, представляет собой критичную неисправность и может обернуться человеческими жертвами при аварии. Об этом «Абзацу» рассказал автоэксперт Иван Зенкевич.

Специалист напомнил: транспортное законодательство четко устанавливает запрет на эксплуатацию машины, если отказали стоп-сигналы. Неполадки в системе управления — включая клин руля и сбои в работе тормозов — специалисты оценивают как требующие повышенного внимания. Такие проблемы должны стать поводом временно отказаться от вождения.

«Закон регламентирует: при отсутствии головного света или сбое в работе стоп-сигналов использовать машину нельзя. Проблемы в функционале тормозов и руля — это практически смертельно для водителя», — подчеркнул Зенкевич.

При этом «вылечить» саму систему несложно. Руль относится к электронике, поставить «голову» на место не составит труда — если это не систематическая ошибка, пояснил эксперт.

Зенкевич отдельно напомнил: не так давно проблемы с клином руля фиксировались на другой модели — Lada Vesta. Эксперт допустил, что сбой в работе рулевого управления может быть следствием неправильной заводской сборки.

Читайте также  Вторая подряд мощная X-вспышка произошла на Солнце

Неполадки в автомобилях не скажутся на спросе у покупателей — от приобретения машины откажутся единицы, добавил специалист.

Самые читаемые материалы

Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Пропавшая в тайге в Красноярском крае вместе с мужем...
Новости России

Константин Эрнст попросил прощения у Юрия Николаева на его похоронах

Продюсер Константин Эрнст побывал на похоронах телеведущего Юрия Николаева...
Медицина

Роспотребнадзор рассказал рязанцам, какие прививки нужно делать взрослым

Некоторые прививки обеспечивают пожизненную защиту, но от ряда инфекций необходимо прививаться повторно или регулярно.

Последние новости

В центре Рязани огородили яму, на которую пожаловались местные жители

На тротуаре улицы Горького, недалеко от площади Ленина, была обнаружена яма, представляющая опасность для прохожих.

Борис Ясинский проверил ход ремонтных работ в Рязани

На Черезовских прудах работы выполняются с отставанием от установленного графика.

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.

Завершился рекордно поздний сезон по лову бабочек в Рязанской области

Виктор Буртнев и Алексей Водорезов на этот раз отправились обследовать сырые сосняки с елью и березой в окрестностях села Борисково Рязанского района.

Игру Roblox предложили запретить детям в России после серии скандалов

Активист направил официальные обращения руководителям Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора с призывом установить контроль над симулятором

Депутат Колесник рассказал о возможных целях ударов по энергосистеме Украины

По словам Колесника, военные могут поражать элементы логистической цепочки — трансформаторные станции и линии электропередач, связывающие атомные станции с городами и предприятиями.

В Ермишинском районе заметили массовое появление свиристелей

В последние дни улицы и парки района заполнились яркими и звонкими птицами – свиристелями.

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 ноября

Неделя пройдет под влиянием ретроградного Меркурия, Венеры и Солнца в Скорпионе — времени сильных эмоций и перемен.

В МЧС рассказали, в какую погоду ездить на летней резине становится опасно

Зимние шины имеют особую конструкцию протектора, которая обеспечивает лучшее сцепление с влажной, снежной и скользкой поверхностью.

В Рязани собирают книги православной тематики для заключенных

В прошлом году результаты акции превзошли все ожидания благодаря искренней отзывчивости прихожан. Было собрано более двух тысяч экземпляров.

Облачная погода с прояснениями будет в Рязанской области на следующей неделе

Облачная погода с редкими прояснениями будет преобладать, периодически будут идти слабые дожди.

В театре «Переход» состоялась премьера спектакля «Бурные дни Гарунского»

Персонажи в постановке доведены до абсурда, но оттого становятся только узнаваемее и смешнее.

Туман накроет Рязанскую область 9 ноября

Туман представляет опасность, так как снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает риск ДТП.

Народный артист РФ Владимир Симонов умер в 68 лет от сердечной недостаточности

Коллеги Симонова отмечают, что потеря выдающегося мастера сцены стала серьёзным ударом для всей труппы и поклонников его таланта.

Криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в аварии с Lamborghini Urus

На Международном шоссе в Москве ночью разбился Lamborghini Urus, за рулем которого находился 36-летний криптобизнесмен Алексей Долгих. С ним в машине были трое спутников.