Украинский конфликт, несмотря на неоднократные заявления руководства России о готовности сесть за стол переговоров, продолжается. Запад активно накачивает киевский режим оружием. Параллельно там говорят о неком справедливом мире, которым, мол, должна завершиться наша спецоперация.

Депутат Госдумы, уроженец Одессы Анатолий Вассерман уверен: на подобные заявления обращать внимания не стоит. В беседе с «МК» Анатолий Александрович назвал итог, которым должен закончиться украинский конфликт.

«Как я уже неоднократно говорил: «Краков брать не будем»», — говорит Анатолий Александрович. — Этот конфликт должен закончиться полной ликвидацией террористической организации под названием «Украина» и включением всех земель, пока ею контролируемых, в состав России. А также он должен закончиться признанием польской фальшивки «Украина — не Россия» не просто липой, а поощрением террора».

Что думают на Западе, безразлично

Вассерман понимает, что на Западе такой итог многим не понравится. Но эрудит уверен: нам обращать внимание на мнение кого-либо не стоит.

«А какая мне разница, что кому нравится?» — удивляется Анатолий Вассерман. Тут для меня важно то, что должно быть сделано для предотвращения дальнейшего террора против русского большинства жителей того, что пока еще называется Украиной. А если на Западе кто-то хочет поощрять террор, так это его личное несчастье.

Хочу им всем напомнить одну вещь: террор рано или поздно оборачивается против своих нанимателей. Это нужно не забывать».

Поддержка режима до последнего

По мнению Вассермана, киевский режим накачивать оружием наши недруги будут до последнего.

«Как террористический режим исчезнет, так и перестанут помогать», — считает эрудит. Но при этом они, скорее всего, не поймут, что это было зло. Просто перестанут помогать с оружием, так как им будет некому помогать.

Но а то, что это — зло, то какая им разница: зло или добро. Там, в общем-то, гораздо больше думают в категории «выгодно или не выгодно». Пока им это выгодно, поэтому они накачивают террористическую организацию под названием Украина оружием».