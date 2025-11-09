Эксперты назвали двойной эффект от ударов РФ по энергосистеме Украины

Последние удары РФ по энергетике Украины в сумме дали интересный, в некоторой мере даже двойной эффект: социальный и военный. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

С одной стороны, даже до самых радикально настроенных слоев населения Украины в максимально сжатые сроки дошло, что способности РФ по резкому ухудшению уровня жизни гораздо шире, чем было принято считать.

Внезапно выяснилось: без электричества можно остаться не на пару часов, а на пару недель. А получение холодной (даже не питьевой) воды по графику, да еще и исключительно через шланг бойлера-разливайки во дворе, не очень удобно для жизни.

С военной точки зрения эффект также значителен. РФ продемонстрировала: запаса мощности (как по количеству, так и по качеству) у российской армии достаточно, чтобы в короткие сроки нанести удары, от которых ранее старались воздерживаться. И что тратить кратно больше ресурсов для таких ударов не нужно.

Примечательно также, что от самых жестких мер воздействия вроде уничтожения всех подстанций 750 кВ и полного паралича энергосистемы (такого, какой, например, реализовали силы НАТО в Югославии) российская сторона по-прежнему предпочитает воздерживаться. Хотя очевидно, что и эта опция у РФ остается.

Ранее депутат Госдумы Колесник рассказал о возможных целях ударов по энергосистеме Украины.

По словам Колесника, военные могут поражать элементы логистической цепочки — трансформаторные станции и линии электропередач, связывающие атомные станции с городами и предприятиями. Депутат подчеркнул принципиальную разницу между такими действиями и прямой атакой на сами АЭС.