Воскресенье, 9 ноября, 2025
5.8 C
Рязань
Новости России

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Алексей Самохин
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин разрушил сложившееся у американцев представление о полной геополитической безнаказанности Соединенных Штатов. Экономист Михаил Хазин прокомментировал, каким образом российскому лидеру это удалось. США лишены иллюзий, а бездна разверзлась, пишет «Царьград».

Эксперт отметил: США на протяжении многих лет действовали, исходя из возможности уничтожить российские стратегические ракеты еще до момента их старта при гипотетическом глобальном конфликте. Показательным моментом, по его мнению, является то, что Белый дом не воспринимает ядерные угрозы всерьез. Об этом говорит, в частности, пренебрежительное отношение американцев к таким соглашениям, как СНВ-III.

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями — об испытаниях комплексов «Буревестник» и «Посейдон».

Возвращение ядерной темы

«Россия всеми своими «Буревестниками» вернула тему ядерного разоружения на первые позиции. Напомню: в 2000-е и 2010-е годы концепция США сводилась к опережающему удару, чтобы не допустить ядерного удара России или Китая. По этой причине ключевым становилось высокоточное безъядерное оружие первого удара. А Путин вот этими двумя историями показал: нет, ребята, ядерное оружие остается главным», — заявил Хазин.

Внезапно для Вашингтона оказалось, что Москва сохраняет потенциал для нанесения Америке сокрушительного урона, несмотря на все её средства для упреждающего удара.

На этом фоне американский президент Дональд Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний. Хазин отреагировал на это с иронией, однако заключил, что в Белом доме верно интерпретировали посыл Путина.

«Трамп произнес фразу, бессмысленную — сразу видно, что он не понимает, как всё устроено, но нужно было что-то сказать. На самом деле он сказал Путину: «Я понял, мы теперь будем заниматься ядерным оружием». Идея опережающего удара и высокоточного оружия с повестки снимается — не уходит совсем, но больше она не главная. Другого смысла в том, что сказал Трамп, нет», — пояснил эксперт.

Быстро организовать испытание ядерного оружия нового типа просто невозможно — этим надо заниматься долго. А Россия, кстати, готова к этому, добавил Хазин на Rutube-канале «Закон и порядок в США».

Возможности новых систем

Ракета «Буревестник» обладает неограниченной дальностью полёта, которую обеспечивает ядерная силовая установка. Это позволяет ей обходить все существующие системы ПВО и атаковать цели с наименее защищенных направлений.

Подводный беспилотный аппарат «Посейдон» с ядерной боевой частью способен образовать радиоактивное цунами, которое делает поражённое побережье непригодным для жизни.

Новости России

Новости мира

Новости России

Происшествия

Новости России

Последние новости

