Новости России

В Общественной палате оценили идею создания брачного агентства для участников СВО

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Идея о создании в России брачного агентства для бойцов СВО может быть востребована, если объединение сможет предоставлять свои услуги бесплатно и обеспечит безопасный подбор кандидаток. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Он подчеркнул, что военные заслуживают семейного счастья, однако из-за особого статуса нередко становятся мишенью для мошенников. Если инициатива поможет уберечь их от опасных знакомств, её механика будет оправданной, отметил специалист.

«Большинство современных пар образуются через интернет. Однако сейчас там легко наткнуться на мошенников. В случае с бойцами СВО злоумышленники создают целые сети, зная, что у военных могут быть средства. Если брачное агентство возьмёт на себя функции консультанта или проверочного органа, гарантируя, что женщина не была судима и не связана с сомнительными организациями, это будет оправдано. Пусть бы такие услуги предоставлялись бесплатно», — пояснил Пожигайло.

Ранее руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова выступила с предложением создать в России специальное брачное агентство для участников СВО. По её словам, такая мера поможет бойцам найти спутницу жизни и безболезненно вернуться к привычной жизни после фронта.

Последние новости

Депутат Вассерман назвал единственный приемлемый итог конфликта для России

Украинский конфликт, несмотря на неоднократные заявления руководства России о готовности сесть за стол переговоров, продолжается. Запад активно накачивает киевский режим оружием.

Эксперты назвали двойной эффект от ударов РФ по энергосистеме Украины

Даже до самых радикально настроенных слоев населения Украины в максимально сжатые сроки дошло, что способности РФ по резкому ухудшению уровня жизни гораздо шире, чем было принято считать.

Хоккеисты «Рязань-ВДВ» победили «Норильск» в домашнем матче

Это первая домашняя игра рязанцев под руководством нового главного тренера Павла Зубова.

В Рязани снизились цены на долгосрочную аренду квартир

Снижение цен — прямая реакция на рост количества предложений.

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями

В центре Рязани огородили яму, на которую пожаловались местные жители

На тротуаре улицы Горького, недалеко от площади Ленина, была обнаружена яма, представляющая опасность для прохожих.

Борис Ясинский проверил ход ремонтных работ в Рязани

На Черезовских прудах работы выполняются с отставанием от установленного графика.

Автоэксперт назвал клин руля смертельно опасной неисправностью

Клин руля, на который массово жалуются владельцы Lada Largus, представляет собой критичную неисправность и может обернуться человеческими жертвами при аварии. Об этом «Абзацу» рассказал автоэксперт Иван Зенкевич.

Завершился рекордно поздний сезон по лову бабочек в Рязанской области

Виктор Буртнев и Алексей Водорезов на этот раз отправились обследовать сырые сосняки с елью и березой в окрестностях села Борисково Рязанского района.

Игру Roblox предложили запретить детям в России после серии скандалов

Активист направил официальные обращения руководителям Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора с призывом установить контроль над симулятором

Депутат Колесник рассказал о возможных целях ударов по энергосистеме Украины

По словам Колесника, военные могут поражать элементы логистической цепочки — трансформаторные станции и линии электропередач, связывающие атомные станции с городами и предприятиями.

В Ермишинском районе заметили массовое появление свиристелей

В последние дни улицы и парки района заполнились яркими и звонкими птицами – свиристелями.

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 ноября

Неделя пройдет под влиянием ретроградного Меркурия, Венеры и Солнца в Скорпионе — времени сильных эмоций и перемен.

В МЧС рассказали, в какую погоду ездить на летней резине становится опасно

Зимние шины имеют особую конструкцию протектора, которая обеспечивает лучшее сцепление с влажной, снежной и скользкой поверхностью.