В Общественной палате оценили идею создания брачного агентства для участников СВО

Идея о создании в России брачного агентства для бойцов СВО может быть востребована, если объединение сможет предоставлять свои услуги бесплатно и обеспечит безопасный подбор кандидаток. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Он подчеркнул, что военные заслуживают семейного счастья, однако из-за особого статуса нередко становятся мишенью для мошенников. Если инициатива поможет уберечь их от опасных знакомств, её механика будет оправданной, отметил специалист.

«Большинство современных пар образуются через интернет. Однако сейчас там легко наткнуться на мошенников. В случае с бойцами СВО злоумышленники создают целые сети, зная, что у военных могут быть средства. Если брачное агентство возьмёт на себя функции консультанта или проверочного органа, гарантируя, что женщина не была судима и не связана с сомнительными организациями, это будет оправдано. Пусть бы такие услуги предоставлялись бесплатно», — пояснил Пожигайло.

Ранее руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова выступила с предложением создать в России специальное брачное агентство для участников СВО. По её словам, такая мера поможет бойцам найти спутницу жизни и безболезненно вернуться к привычной жизни после фронта.