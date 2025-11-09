В Рязани снизились цены на долгосрочную аренду квартир

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в России в октябре 2025 года снизилась в некоторых регионах страны, включая Рязань, по сравнению с предыдущим годом, как сообщает издание «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

Долгосрочная аренда

В Рязани стоимость аренды снизилась на 5–10%, а также в Челябинске, Туле, Ижевске, Владимире, Калининграде, Перми, Кемерово, Ярославле, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Самое значительное падение цен зафиксировано в Москве — на 15%, в Краснодаре — на 14%, в Екатеринбурге и Брянске — на 12%, а в Сочи — на 11%.

«Снижение цен — прямая реакция на рост количества предложений. Вопреки ожиданиям от высокого сезона, этот год не показал большого роста интереса среди владельцев объектов, на который они рассчитывали», — отметил руководитель категории долгосрочной аренды платформы Константин Каменев.

Каменев подчеркнул, что рост предложения нивелировал возможный рост цен, а смещение спроса на более просторные квартиры изменило структуру предпочтений. Чтобы успешно конкурировать на рынке, арендодатели были вынуждены снизить цены.

Рынок краткосрочной аренды жилья

Параллельно активно развивается рынок краткосрочной аренды жилья, который чаще всего выбирают туристы. В октябре 2025 года самые низкие средние цены на аренду квартиры (23–27 тысяч рублей) были зафиксированы в Кирове, Ульяновске, Иванове, Брянске, Саратове, Ставрополе, Челябинске, Краснодаре, Липецке, Смоленске, Ижевске и Омске. Наивысшие средние цены отмечались в Москве (80 тысяч рублей), Хабаровске (52 тысячи), Санкт-Петербурге (47 тысяч), Казани (43 тысячи) и Сочи (41 тысяча).

За год количество предложений на рынке краткосрочной аренды в России увеличилось на 40%. Особенно заметно выросло число доступных для аренды студий и однокомнатных квартир. Наибольший прирост был зафиксирован в Липецке и Туле — примерно в 3,5 раза. Существенное увеличение также наблюдалось в Ижевске, Екатеринбурге, Рязани и Краснодаре — в 2,5–2,7 раза по сравнению с прошлым годом.