В Рязани оперативно вернули на место упавший дорожный знак

В Рязани упавший на землю дорожный знак закрывал подход в пешеходному переходу. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

По словам автора поста, переход находится у дома №19/9 на улице Советской армии.

— Дети и пенсионеры обходят упавший дорожный знак не по пешеходному переходу, а людям с колясками это создает огромные проблемы для перехода через дорогу, — говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

Через некоторое время администрация Рязани сообщила, что городские службы оперативно вернули знак на место.