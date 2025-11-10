Понедельник, 10 ноября, 2025
БК «Рязань» одержал две крупные победы на своем паркете

Алексей Самохин

В прошедшие выходные в спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» провел свои очередные домашние поединки в чемпионате Центрального федерального округа.

БК «РЯЗАНЬ» – БК «ТАМБОВ-2» – 111:68 (30:14, 23:14, 22:28, 36:12)

БК «Рязань»: Гущин (8), Буданов (12), Сидоров (13), Карпачев (18),
Бырдин (18) – старт, Д. Савельев (9), Анохин (10 + 12 подборов), Федин (1), Зибиров (13), Антонов (9). Хамитов.

БК «Тамбов-2» (Тамбовская область): Висков (2), Чепурнов (5), Питько (2), Лукин (9), Ушков (30) – старт, Загороднев (0), И. Савельев (8), Бутягин (10), Дмух (2).

Судьи: Соболев (Воронеж), Лютенков (Ярославль).

8 ноября. Рязань. Дворец детского творчества. 100 зрителей.

На этот поединок наша команда вышла в составе, очень напоминающем боевой. Главный тренер БК «Рязань» Роман Хамитов задействовал в игре всех своих подопечных (кроме себя самого), и они не подкачали – без набранных очков не остался никто. Гости посопротивлялись совсем недолго. После того, как Владимир Бырдин открыл счет, им удалось выровнять положение, затем этот ход они повторили еще раз, но тот эпизод уже стал последним в матче. Все остальное время хозяева достаточно уверенно контролировали ход событий на площадке, так что никаких неожиданностей быть просто не могло. И к большому перерыву все вопросы относительно победителя были благополучно сняты – 53:28.

Заключительная четверть началась при счете 75:56, что означало: для того, чтобы оформить свою первую сотку в текущем сезоне, «зубрам» нужно добавить оборотов. Но поначалу они шли по своему прежнему графику, и раскочегарились лишь к середине периода. Пять атак завершил Михаил Карпачев. Преимущество хозяев выросло до +30 (93:63). Следом две трешки забили Максим Сидоров и Драмир Зибиров, а юбилейные очки команде принес Михаил Антонов. Но на этом наши парни не остановились: в концовке разыгрался Антонов, который выдал свой самый результативный матч в составе главной дружины региона – 9 баллов. А в итоге 111:68 – уверенная победа БК «Рязань».

Самыми результативными в нашей команде стали Михаил Карпачев и Владимир Бырдин, набравшие по 18 баллов. Свой очередной дабл-дабл оформил Вячеслав Анохин (10 очков + 12 подборов), а вот Алексею Гущину для этого не хватило буквально одного броска: в его активе 13 результативных передач, но лишь 8 набранных очков.

БК «РЯЗАНЬ» – БК «ТАМБОВ-2» – 106:79 (22:14, 35:21, 31:19, 18:25)

БК «Рязань»: Гущин (16), Буданов (9), Сидоров (12), Хамитов (2),
Бырдин (12) – старт, Д. Савельев (6), Анохин (13), Федин (15), Зибиров (8), Антонов (13).

БК «Тамбов-2» (Тамбовская область): Висков (20), Чепурнов (14), Питько (6), Лукин (18), Ушков (11) – старт, Загороднев (5), И. Савельев (2), Бутягин (0), Дмух (3), Волков (0).

Судьи: Соболев (Воронеж), Лютенков (Ярославль).

9 ноября. Рязань. Дворец детского творчества. 60 зрителей.

Как и накануне, начало в матче положил Владимир Бырдин, уверенно реализовавший штрафные. Он же и увеличил счет, еще четыре очка команде принес Максим Сидоров, после чего «зубры» начали уходить в отрыв, в то время как у тамбовчан в активе числилось лишь пять баллов. Концовку периода лучше провели гости, которым удалось сократить отставание – 22:14. Во второй четверти хозяева буквально закидали гостей трешками: Марк Федин, затем Дмитрий Савельев (дважды) и Михаил Антонов. Перед самым перерывом «волчатам» одну удалось отквитать – 57:35.

Перед заключительной десятиминуткой сомнений в том, что нас ждет вторая сотка подряд, уже не оставалось. И «зубры» довольно быстро справились с поставленной задачей. Просто неудержим был Марк Федин, принесший команде девять очков подряд, а гроссмейстерский рубеж перекрыл уже капитан БК «Рязань» Вячеслав Анохин, и также броском из-за дуги. Одержав победу со счетом 106:79, наша дружина продолжает входить в лидирующую группу.

Свои очередные календарные поединки «зубры» проведут в следующие выходные, 15 и 16 ноября, в Туле против местной команды ЦИВС (Центр игровых видов спорта).

