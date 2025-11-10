Разработан проект планировки территории села Дядьково для реконструкции местных дорог

Проект планировки территории села Дядьково под Рязанью разработан для реконструкции местных дорог. Об этом написали в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова представители администрации Рязанского района.

Ранее некоторые СМИ написали, что проект разработан для улиц, которые ведут к новому строящемуся мосту через Оку. Это не совсем так.

— План разработали для реконструкции местных дорог, поскольку в селе ведётся застройка и после открытия моста-дублёра ожидается увеличение транспортного потока, — говорится в сообщении администрации Рязанского района.

Более того, этот проект предварительный, его могут скорректировать.

Процесс ремонта или реконструкции дорог достаточно сложный. Как правило, сначала принимается решение о возможности проведения работ. Затем заказывается и изготавливается проект реконструкции с прописанными ценами. После этого решается вопрос о получении финансирования. Лишь после выделения денег устанавливаются сроки работ и проводится выбор подрядчика.